Personnalisation et accessoires : Le nouveau CMF Phone 1 de Nothing se dévoile

Nothing, l’entreprise connue pour son approche unique du design des smartphones, s’apprête à dévoiler sa dernière création, le CMF Phone 1. En effet, Nothing prévoit de dévoiler le premier smartphone de sa sous-marque abordable CMF le 8 juillet, et les teasers en série ont déjà révélé certaines fonctionnalités uniques de customisation du CMF Phone 1. Parmi ces caractéristiques, on trouve un cadran permettant d’attacher des accessoires et une façade arrière facilement interchangeable.

Bien que les Glyphes lumineux des Nothing Phone (1) et Phone (2) ne soient pas présents sur ce modèle, une courte vidéo montre un cadran rotatif à l’arrière, analogue au cadran en alliage d’aluminium des CMF Buds qui permet d’attacher une lanière au boîtier de chargement des écouteurs.

Le teasing d’aujourd’hui semble confirmer que le cadran du smartphone fonctionnera de manière analogue à celui des CMF Buds, permettant d’accommoder divers accessoires. Ce cadran pourra être dévissé et remplacé par des accessoires optionnels, y compris un support de lanière et un support pliant.

Le cadran pourrait-il offrir des fonctionnalités supplémentaires ? Les teasers de Nothing sont complexes à déchiffrer, mais le cadran montré rappelle le cadran intelligent des écouteurs CMF Neckband Pro, utilisé pour contrôler le volume, la lecture et l’annulation active du bruit.

Accessibilité et personnalisation du CMF Phone 1

Précédemment, le compte CMF avait partagé des images de l’arrière du téléphone révélant des vis facilement accessibles et un petit tournevis correspondant à l’esthétique de la marque. Les teasers laissaient fortement entendre que le dispositif aurait une façade arrière facilement amovible, ce qui semble être confirmé aujourd’hui dans un post présentant des images de cette façade en noir, bleu, vert clair et orange.

Il n’est pas certain si d’autres entreprises fabriqueront des façades arrière alternatives, mais en y regardant de plus près, il semble que l’appareil pourrait accepter des panneaux ajoutant soit une batterie plus grande ou un porte-cartes pour les cartes de crédit et d’identité.

Amélioration de la réparabilité ?

Nothing n’a pas encore révélé si le retrait de la façade arrière fournira un accès plus facile aux composants internes du CMF Phone 1, y compris sa batterie, mais cette fonctionnalité pourrait se concentrer davantage sur la personnalisation de l’apparence et des fonctionnalités que sur l’amélioration de la réparabilité.

En plus de l’annonce du CMF Phone 1 le 8 juillet, la marque dévoilera également ses CMF Buds Pro 2 et Watch Pro 2 lors de son événement « Community Update ».