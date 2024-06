iOS 18 Beta ou iOS 17.5.1 : Analyse complète des performances et bugs

Alors que nous attendons la sortie d’iOS 18, beaucoup d’entre nous sont curieux de savoir comment il se compare à son prédécesseur, iOS 17.5.1, en termes de performances et d’expérience utilisateur.

La vidéo ci-dessous, réalisée par Nick Ackerman, se penche sur les aspects clés des deux versions d’iOS, en se concentrant sur les modèles iPhone 15 Pro, afin de fournir une analyse complète de leurs similitudes et de leurs différences, ainsi que de la différence de vitesse entre les deux versions logicielles.

Vitesse de démarrage et performances de Face ID

En ce qui concerne la vitesse de démarrage, iOS 18 Developer Beta 1 et iOS 17.5.1 affichent des performances comparables sur l’iPhone 15 Pro. Les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que leur appareil soit prêt à l’emploi dans un délai similaire, quelle que soit la version d’iOS qu’ils utilisent.

En outre, Face ID, le système d’authentification biométrique sécurisé d’Apple, fonctionne de manière fiable sur les deux versions d’iOS, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone et d’authentifier les applications sans aucun problème notable.

La gestion thermique est l’un des domaines dans lesquels iOS 18 bêta n’est pas à la hauteur d’iOS 17.5.1. Les utilisateurs peuvent remarquer que leurs appareils chauffent plus fréquemment lorsqu’ils utilisent la version bêta, en particulier lors de tâches gourmandes en ressources. Cette augmentation de la chaleur peut potentiellement avoir un impact sur l’expérience globale de l’utilisateur et sur les performances de l’appareil.

Stabilité et prévalence des bugs sur iOS 18

Problèmes de déplacement des icônes : les utilisateurs d’iOS 18 bêta peuvent rencontrer des problèmes de déplacement des icônes, ce qui rend l’expérience utilisateur moins intuitive et plus frustrante.

Crashs d’applications : La version bêta est plus sujette aux pannes d’application, ce qui peut perturber le workflow et causer des désagréments.

Bugs liés à la teinte des icônes : La nouvelle fonction de coloration des icônes de l’iOS 18 bêta n’est pas encore totalement stable, ce qui entraîne des problèmes visuels et des incohérences.

Interface utilisateur et performances des applications

iOS 18 bêta conserve généralement des animations d’interface utilisateur fluides, offrant une expérience visuelle attrayante. Cependant, les utilisateurs peuvent occasionnellement remarquer de légers ralentissements, qui peuvent être plus perceptibles par rapport aux performances constantes d’iOS 17.5.1.

En ce qui concerne les performances des applications, la plupart d’entre elles fonctionnent de manière analogue sur les deux versions d’iOS, avec seulement des différences mineures dans les temps de lancement.

L’efficacité de la batterie est un autre aspect sur lequel iOS 18 bêta est en retard par rapport à son prédécesseur. Les utilisateurs peuvent constater que la batterie de leur appareil se décharge plus rapidement lorsqu’ils utilisent la version bêta, ce qui peut s’avérer gênant pour une utilisation quotidienne. En revanche, iOS 17.5.1 offre une autonomie plus régulière, ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser leur appareil plus longtemps sans avoir à le recharger fréquemment.

Navigation Internet et expérience de frappe

Les performances de navigation sur le Web restent comparables entre les deux versions d’iOS, les utilisateurs bénéficiant de vitesses Internet et d’expériences de navigation globales similaires. Toutefois, en ce qui concerne la fonctionnalité de saisie, les utilisateurs de la version bêta d’iOS 18 peuvent rencontrer des bogues occasionnels qui peuvent nuire à leur productivité, en particulier s’ils utilisent beaucoup leur appareil pour la messagerie ou la prise de notes.

iOS 18 bêta et iOS 17.5.1 offrent tous deux des fonctionnalités d’appareil photo fiables, permettant aux utilisateurs de prendre des photos de haute qualité sans problème majeur. Toutefois, en ce qui concerne les performances globales, les tests de benchmarks réalisés à l’aide de Geekbench révèlent qu’iOS 17.5.1 surpasse légèrement iOS 18 bêta en termes de scores multicœurs, ce qui indique de potentiels avantages dans certains scénarios.

Sur la base de l’analyse comparative d’iOS 18 Developer Beta 1 et d’iOS 17.5.1, il est évident que si iOS 18 bêta est prometteur, il n’est pas encore prêt pour une utilisation quotidienne en raison de problèmes de stabilité et de bugs. Il est conseillé aux utilisateurs qui privilégient une expérience fluide et fiable d’attendre les prochaines mises à jour et les bêtas publics avant d’envisager une mise à niveau. En accordant davantage de temps pour l’affinage et l’optimisation, Apple peut s’assurer qu’iOS 18 apporte les améliorations en termes de performances et d’expérience utilisateur que les utilisateurs sont en droit d’attendre de leurs appareils. Nous nous attendons à voir toute une série d’améliorations dans iOS 18 d’ici sa sortie plus tard dans l’année avec les nouveaux modèles iPhone 16 et 16 Pro.