Spider-Man 3 : Premières images de Silk dévoilées après une fuite

Depuis que Marvel’s Spider-Man 2 a vu le jour, des rumeurs circulent sur tous les projets à venir d’Insomniac Games. Malheureusement, lors d’une attaque de ransomware en décembre, 1,6 téraoctets de données incluant les développements futurs et les projets annulés ont été divulgués de la base de données d’Insomniac Games. Aujourd’hui, il semblerait que nous ayons des images de Spider-Man 3 provenant de cette même base de données.

D’après les images publiées, on peut voir Silk de Cindy Moon se balançant dans Central Park. Cette fuite provient du même groupe de personnes qui ont volé la version de développement de Spider-Man 2 et créé un mod pour PC.

Dans les deux captures d’écran, on voit Silk se balancer dans son costume de face et de dos. Cependant, les auteurs de la fuite ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que le costume de Silk soit un simple mod ou un véritable build, même s’il est fidèle à la bande dessinée.

Si vous vous souvenez encore, vers la fin de Marvel’s Spider-Man 2, nous voyons Cindy Moon rendre visite à Miles Morales. Ce teasing indique son implication dans le prochain jeu. Bien que la scène n’ait pas révélé son visage ou d’autres détails, il est confirmé que Silk fera partie de la prochaine édition.

Plus tôt, nous avons eu une autre fuite concernant l’expérience Spider-Man The Great Web, qui a été annulée. D’après les fuites, il s’agissait d’un jeu multijoueur dans le Spider-verse, destiné à présenter davantage d’alliés de Peter Parker issus d’autres Web of Shadows. Alors que ce jeu reste annulé, il semble que Spider-Man 3 soit loin d’être présenté de sitôt.

Spider-Man 3 est encore lointain !

Bien que Spider-Man 3 soit encore en phase de développement, le costume a toujours l’air bon et étant donné le processus de développement d’Insomniac Games, ils prendront du temps avant de montrer leur jeu très attendu.

Que pensez-vous de cette possible fuite de Spider-Man 3 ?