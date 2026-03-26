Accueil » Alerte DDR4 : Pourquoi le prix de la mémoire explose de +15% en mars 2026 ?

Alerte DDR4 : Pourquoi le prix de la mémoire explose de +15% en mars 2026 ?

Alerte DDR4 : Pourquoi le prix de la mémoire explose de +15% en mars 2026 ?

Le marché mondial de la mémoire traverse en 2026 un retournement aussi brutal qu’inhabituel. Longtemps considérée comme la solution la plus accessible, la plus disponible et la plus rationnelle pour une foule d’appareils, la DDR4 devient plus rare — et surtout beaucoup plus chère. Le phénomène ne touche plus seulement le PC : il commence à peser sur les chaînes d’approvisionnement d’équipements grand public, industriels et embarqués.

Derrière cette tension, on retrouve une combinaison désormais familière dans la tech : arbitrages industriels, recentrage vers l’IA, et dépendance persistante à des standards que l’on croyait encore confortablement installés.

Une hausse de prix spectaculaire, bien au-delà du simple bruit de marché

Selon un rapport relayé à partir de Nikkei, le prix d’un module standard DDR4 8 Go est monté autour de 15 dollars en février 2026, soit +15 % sur un mois et environ 8,8 fois plus qu’un an plus tôt. En parallèle, les prix de la DDR5 progressent eux aussi, mais dans des proportions moins extrêmes, ce qui rend le cas de la DDR4 particulièrement révélateur.

TrendForce constatait déjà en janvier une envolée attendue des prix des DRAM « conventionnelles », avec des hausses trimestrielles pouvant atteindre 55 à 60 % sur certaines catégories.

Le plus frappant, c’est que cette flambée concerne un standard censé approcher de sa sortie progressive. En théorie, la DDR4 aurait dû devenir moins stratégique à mesure que la DDR5 se généralise. En pratique, elle entre dans une zone paradoxale : assez ancienne pour que les grands fabricants réduisent leur priorité, mais encore assez utilisée pour que la demande reste massive. C’est précisément ce décalage qui fait exploser les tensions.

Le vrai moteur de la crise : l’industrie de la mémoire regarde ailleurs

La cause principale tient au déplacement des capacités de production. Samsung, SK hynix et Micron réorientent leurs investissements et leurs lignes vers des produits plus rémunérateurs, notamment la mémoire destinée aux usages IA et aux serveurs, en particulier la HBM. De précédentes rumeurs laissaient entendre que Micron augmentait fortement ses dépenses d’investissement pour soutenir sa capacité liée à la DRAM avancée, dans un contexte porté par la demande IA.

TrendForce expliquait dès janvier que les fournisseurs continuaient de rediriger les nœuds avancés et les nouvelles capacités vers les produits serveurs et HBM afin de répondre à la montée des besoins en IA, ce qui resserre mécaniquement l’offre sur les mémoires plus classiques.

En clair, la DDR4 n’est pas abandonnée parce qu’elle ne sert plus ; elle est reléguée parce qu’elle rapporte moins que les segments les plus tendus du moment.

Une pénurie qui dépasse le PC

Le sujet serait déjà sérieux s’il ne concernait que les ordinateurs. Mais, la DDR4 vit bien au-delà de l’ordinateur de bureau. Elle reste intégrée dans de nombreux appareils où la transition vers des standards plus récents est plus lente, plus coûteuse, ou simplement non prioritaire. Cette hausse se répercute aussi sur des produits comme les téléviseurs et les appareils photo numériques, en plus des laptops et smartphones d’entrée ou de milieu de gamme.

C’est là que la situation devient structurelle. Quand une mémoire considérée comme mature manque, toute une partie de l’électronique grand public se retrouve fragilisée, non parce qu’elle vise l’innovation maximale, mais précisément parce qu’elle repose sur des composants éprouvés. L’ancien devient vulnérable au moment même où il sert encore de fondation à des volumes immenses. Cette lecture est une inférence à partir de l’extension des tensions à plusieurs catégories d’appareils.

Les fabricants ont tenté d’étirer la vie de la DDR4, sans vraiment calmer le marché

La situation est d’autant plus complexe que les grands acteurs n’ont pas totalement coupé le robinet. Des rapports publiés depuis fin 2025 indiquent que Samsung et SK hynix ont déjà repoussé partiellement leur sortie de la DDR4 afin de servir encore certains clients jusqu’en 2026. TrendForce notait en janvier que les deux groupes avaient procédé à des ajustements tactiques face au rebond des prix, notamment via certaines capacités héritées.

Mais, cette prolongation ne suffit pas à recréer une abondance. Elle ressemble davantage à une extension sous contrainte qu’à un vrai retour d’intérêt. Autrement dit, la DDR4 survit encore, mais elle n’est plus traitée comme une priorité industrielle. Et dans une chaîne d’approvisionnement mondiale, survivre sans priorité revient souvent à devenir imprévisible.

Pourquoi même les alternatives deviennent moins rassurantes

Face à la pénurie, certaines entreprises envisageraient des solutions de repli, y compris vers des standards encore plus anciens, comme la DDR3 pour certains usages spécifiques. Mais là encore, la marge de manœuvre est étroite : la DDR3 est elle aussi sur une trajectoire de rareté, avec des capacités limitées et une logique industrielle déjà tournée vers d’autres produits. TrendForce évoquait d’ailleurs un approvisionnement « tendu » sur les mémoires héritées dans son analyse de janvier.

Ce détail résume bien l’impasse actuelle. L’industrie ne fait pas face à un simple trou d’air sur une référence. Elle affronte la fin progressive d’un vieux socle technologique, alors même qu’une partie du marché n’a pas encore basculé complètement vers la génération suivante.

La flambée de la DDR4 raconte en réalité quelque chose de plus profond sur l’électronique en 2026. La hiérarchie des composants ne suit plus seulement la logique de la nouveauté technologique ; elle suit celle de la rentabilité stratégique. Une mémoire « ancienne » peut devenir chère non parce qu’elle redevient désirable, mais parce qu’elle cesse d’être suffisamment importante pour les géants qui la fabriquent, tout en restant indispensables pour le reste de l’industrie.

En somme, la DDR4 n’est pas morte. Mais elle n’est plus au centre. Et c’est précisément cette sortie de priorité — plus que son obsolescence technique — qui explique pourquoi elle devient aujourd’hui l’un des points de tension les plus inattendus du marché mémoire.