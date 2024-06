WWDC 2024 : Apple introduit Apple Intelligence avec Siri conversationnel et IA générative

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé « Apple Intelligence », une nouvelle suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle pour l’iPhone, le Mac et d’autres appareils.

À partir de la fin de cette année, Apple lancera une version de Siri plus conversationnelle, des « Genmoji » générés par IA, et un accès au GPT-4o permettant à Siri de se tourner vers le chatbot d’OpenAI lorsque ses propres capacités sont limitées.

Le plus intéressant, c’est que la plupart des tâches d’IA sont traitées localement, sur l’appareil. Et pour les tâches complexes, Apple a construit un Cloud Compute privé, avec son propre Silicium Apple et sa propre pile de serveurs, afin d’offrir un calcul privé de l’IA. Apple affirme qu’elle ne stocke pas vos données et que ses mesures de protection de la vie privée peuvent être vérifiées.

Siri devient plus intelligente avec l’initiative Apple Intelligence

Les nouvelles fonctionnalités d’IA d’Apple permettront d’exécuter des actions entre les applications, de gérer les notifications, d’écrire automatiquement et de résumer des textes dans les mails et autres applications. Vous pourrez également modifier le ton de vos écrits avec un simple prompt.

Apple affirme que Siri pourra comprendre ce que vous demandez et « agir avec le contenu des utilisateurs dans plus d’applications au fil du temps ». Cette fonctionnalité sera disponible aussi bien dans les applications Apple que dans les applications tierces, et vous pourrez interagir avec Siri en tapant, pas seulement en parlant.

Apple promet également que de nombreuses fonctionnalités fonctionneront directement sur l’appareil pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Pour les demandes plus complexes, l’appareil fera appel à des serveurs sécurisés, appelés « Private Cloud Compute », alimentés par Apple Silicon, garantissant que les données des utilisateurs ne sont jamais stockées ou accessibles par Apple.

Génération d’images et de Genmoji

Apple introduit « Genmoji », une nouvelle fonctionnalité qui générera des réactions de type emoji à la volée grâce à l’IA. De plus, une nouvelle fonction de génération d’images, appelée Image Playground, sera intégrée à iOS 18. Elle permettra de créer des images dans diverses applications, ainsi que via une application dédiée. Les développeurs auront également accès à une API pour inclure Image Playground dans leurs propres applications.

Dans l’application Photos, Apple améliore les capacités de recherche, permettant de trouver des objets spécifiques comme une personne faisant des acrobaties. De nouvelles fonctionnalités similaires à Magic Eraser de Google seront ajoutées, permettant d’effacer des personnes ou des objets des photos.

Partenariat avec OpenAI

ChatGPT, alimenté par GPT-4o, sera disponible sur iOS, macOS, et iPadOS « plus tard cette année » comme chatbot intégré à Siri. Siri demandera la permission avant d’envoyer des questions, documents ou photos à ChatGPT, et présentera ensuite les réponses aux utilisateurs. Apple indique également que ChatGPT pourra être utilisé dans ses outils d’écriture intégrés et pour générer des images, tout en garantissant la confidentialité des adresses IP et des requêtes des utilisateurs. Les utilisateurs n’auront pas besoin de créer un compte ou de payer pour utiliser ChatGPT, mais les abonnés pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes.

Voici donc les nouvelles fonctionnalités d’IA, optimisées par Apple Intelligence, qui seront intégrées aux iPhone, iPad et Mac. Cela dit, Apple mentionne que les fonctionnalités et les expériences d’Apple Intelligence seront d’abord déployées en anglais américain, plus tard cet automne en version bêta.