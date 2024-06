WWDC 2024 : Apple dévoile macOS 15 Sequoia avec Apple Intelligence

Lundi dernier, lors de la conférence WWDC 2024, Apple a officiellement dévoilé macOS 15 Sequoia, marquant une nouvelle étape significative dans l’évolution de son système d’exploitation pour Mac.

Parmi les nouveautés, on trouve Apple Intelligence, le miroir de l’iPhone, des mises à jour de Continuité, la gestion automatique des fenêtres et une application de mots de passe multiplateforme. La version bêta pour développeurs est disponible dès aujourd’hui, suivie des bêtas publics en juillet. La version complète sera lancée à l’automne 2024.

Apple Intelligence : l’IA intégrée à tous vos appareils sous macOS 15

La fonctionnalité la plus remarquable de macOS Sequoia est Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle fonctionnant sur iPhone, iPad et macOS. Parmi les outils présentés lors de la conférence, on trouve Writing Tools, une fonctionnalité système capable de résumer des textes dans les e-mails et autres applications, ainsi que de rédiger automatiquement des réponses aux e-mails.

Siri sera également amélioré pour agir dans les applications et fournir des informations contextuelles basées sur vos données personnelles, le tout via des commandes vocales ou textuelles. Apple Intelligence sera disponible cet été avec la version bêta de Sequoia et nécessitera un processeur M1 ou ultérieur.

Miroir de l’iPhone : Un contrôle total depuis votre Mac

macOS Sequoia introduit la fonctionnalité de miroir de l’iPhone, permettant aux utilisateurs d’accéder et de contrôler leur iPhone directement depuis leur Mac, y compris le son. Les notifications téléphoniques pourront être consultées et répondues sur le Mac, et il sera possible de faire glisser et déposer du texte et des images entre les deux appareils. Lorsque le mode miroir est activé, votre iPhone reste verrouillé, même en mode StandBy.

Safari bénéficie également de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont Highlights, qui utilise l’apprentissage automatique pour détecter et résumer les informations intéressantes sur la page, ainsi que des ajouts au mode Reader, comprenant des résumés et des tables des matières. Le mode Viewer pour le contenu vidéo sur la page offre un contrôle total de la lecture et le support du mode Picture in Picture.

Le trousseau d’Apple reçoit une mise à jour majeure avec une nouvelle application de mots de passe capable de stocker divers types de données d’authentification, y compris les mots de passe Wi-Fi, les clés de passe, les codes de vérification et les mots de passe partagés. Cette application sera disponible sur iOS, iPad, Mac et visionOS, et synchronisera les données avec Windows via iCloud pour Windows.

Gestion automatique des fenêtres : Une productivité accrue

Apple introduit enfin la gestion automatique des fenêtres dans macOS, supprimant ainsi le besoin de nombreuses applications tierces que nous n’aurions jamais dû utiliser en premier lieu.

Apple n’a pas oublié le jeu. En plus d’apporter les séries populaires Resident Evil, y compris Resident Evil 2 et Resident Evil : Biohazard, Control, et la prochaine extension de World of Warcraft, The War Within, sur macOS Sequoia, la société lance la deuxième version de son Game Porting Toolkit. Apple affirme avoir ajouté des fonctionnalités très demandées par les développeurs de jeux, facilitant ainsi le portage des jeux vers macOS, iPhone et iPad.

macOS Sequoia est compatible avec tous les Mac utilisant des puces Apple Silicon, ainsi que certains modèles basés sur Intel, y compris l’iMac Pro 2017, le Mac Mini et le MacBook Pro 2018, et le Mac Pro et l’iMac 2019. La puce Apple Silicon ou le chip T2 sont requis pour le miroir de l’iPhone.