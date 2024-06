Apple dévoile visionOS 2 : Découvrez les nouvelles fonctionnalités du Vision Pro

La première mise à jour majeure d’Apple Vision Pro a été officiellement annoncée lors de la WWDC 2024. De l’amélioration des photos spatiales à SharePlay dans les personas, en passant par l’écran ultra-large, la prise en charge des trains en mode voyage, et plus encore, voici toutes les nouveautés de visionOS 2 !

Apple commence le segment visionOS 2 en expliquant que la nouvelle mise à jour apporte de nouvelles façons de « se connecter aux souvenirs, des mises à jour de la productivité et de nouvelles expériences immersives ». La nouvelle mise à jour vous permet de transformer des photos normales en photos spatiales grâce à un « apprentissage automatique avancé ».

Alors que vous pouviez déjà créer des photos spatiales sur la Vision Pro, Apple crée une distinction entre le premier plan et l’arrière-plan, améliorant ainsi le caractère immersif de ces photos. Les vidéos immersives bénéficient également d’un nouveau format 8K à 180 degrés.

De plus, ces vidéos immersives peuvent désormais être éditées sur Final Cut Pro et visionnées via la nouvelle application Vimeo dédiée à la Vision Pro. Ainsi, Apple donne enfin aux utilisateurs de la Vision Pro davantage de contrôle sur l’appareil, leur permettant de créer du contenu de haute qualité au lieu de simplement le visionner.

En outre, vous pouvez également voir SharePlay pour Personas directement dans l’application Photos, ce qui porte les expériences partagées à un niveau supérieur. Le mode voyage de Vision Pro a également été mis à jour, avec un nouveau mode Train.

L’élément le plus intuitif apporté par visionOS 2 est la possibilité d’accéder facilement au centre de contrôle. Auparavant, il n’y avait pas de gestes directs sur le Vision Pro pour le faire. Désormais, il suffit d’un geste de la main pour appeler le centre de contrôle. En outre, vous pouvez simplement toucher pour accéder à votre écran d’accueil.

visionOS 2 s’améliore, et le Vision Pro arrive en France

visionOS 2 débloquera également l’environnement Bora Bora tant attendu sur le Vision Pro. Il apporte également des améliorations à l’affichage virtuel Mac, qui transforme votre Vision Pro en un moniteur ultra-large pour votre Mac. De plus, elle ajoute la prise en charge de résolutions et de tailles d’affichage plus élevées pour Mac Virtual Display, ce qui est un grand pas en avant.

Pour aller de pair, visionOS 2 apporte également la prise en charge de la souris au Vision Pro, permettant aux utilisateurs de le convertir en une configuration complète.

Du côté des développeurs, Apple annonce que la nouvelle mise à jour du système d’exploitation leur permettra de créer des applications encore plus facilement. Il s’agit notamment de nouvelles API volumétriques avancées qui permettent la prise en charge de deux applications, d’API d’entreprise et de TabletopKit pour les jeux de société.

Enfin, le Apple Vision Pro sera disponible à l’achat à partir du 12 juin dans 8 pays supplémentaires. Il s’agit de l’Australie, du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Chine, du Japon et de Singapour.