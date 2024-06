Galaxy S25 Ultra : Premières révélations sur le prochain flagship de Samsung

En janvier dernier, Samsung a lancé la série phare Galaxy S24, comprenant le très attendu Galaxy S24 Ultra. Grâce à l’intelligence artificielle de Galaxy AI, cette série a rencontré un franc succès, contribuant ainsi à de solides bénéfices pour Samsung au premier trimestre de l’année. Sans surprise, la marque continue sur sa lancée avec le Galaxy S25 Ultra, qui a récemment fait son apparition dans la base de données IMEI, repérée par Android Headlines.

Le modèle du Galaxy S25 Ultra est répertorié sous le numéro SM-S938U, le « U » indiquant qu’il s’agit d’une version destinée aux États-Unis. Cette première mention officielle dans la base de données IMEI confirme que Samsung prévoit de lancer le Galaxy S25 Ultra l’année prochaine aux États-Unis. Cependant, cela n’a pas empêché de nombreuses « sources » de spéculer sur les spécifications du futur appareil.

Il y a quelques jours, un tweet du leaker Sawyer Galox a révélé que le Galaxy S25 Ultra serait équipé de la prochaine version de la mémoire flash universelle, l’UFS 4.1. Le Galaxy S24 Ultra utilise actuellement l’UFS 4.0, et la version 4.1 promet des vitesses de lecture et d’écriture encore plus rapides. Ces améliorations devraient favoriser les fonctionnalités AI du téléphone, améliorer les capacités de multitâche et optimiser des applications telles que l’optimisation des scènes pour les applications de caméra et la traduction linguistique en temps réel. De plus, l’UFS 4.1 sera plus économe en énergie.

Selon la même source, le modèle de base du Galaxy S25 Ultra offrirait 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Les versions 512 Go et 1 To devraient, quant à elles, inclure 16 Go de RAM, marquant ainsi le retour de cette capacité depuis le Galaxy Ultra 21 de 2021.

Système de caméra et performances du Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra disposera d’un système de caméra quadruple avec un capteur principal de 200 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels, une caméra téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x et une caméra super téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x. Le smartphone sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 4, dont la puce a été repensée pour fonctionner à des vitesses d’horloge plus élevées.

Nous nous attendons à ce que la série Galaxy S25 soit dévoilée en janvier prochain. Mais avant cela, Samsung tiendra son prochain événement Unpacked à Paris le 10 juillet, juste avant le début des Jeux olympiques d’été en France. Lors de cet événement, Samsung présentera les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, la série Galaxy Watch 7 et la Galaxy Ring.