Call of Duty: Black Ops 6 sortira le 25 octobre sur Xbox Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 d’Activision sera lancé le 25 octobre. Le prochain volet de la célèbre franchise se déroulera au début des années 90 et sera lancé le premier jour sur le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

Développé par Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Black Ops 6 comprendra une nouvelle campagne, un mode multijoueur avec 16 nouvelles cartes au lancement, et une nouvelle expérience zombies.

La campagne principale se déroule après Black Ops Cold War et comprend même des flashbacks de Black Ops 2. Elle se déroule au début des années 1990, à la fin de la guerre froide. Raven Software a développé la campagne, qui comprend des missions d’espionnage immersives au milieu de conspirations gouvernementales. Le jeu se déroulera en Europe du Sud, dans la toundra russe, aux États-Unis et dans le désert du Moyen-Orient.

Raven Software a ajouté des gadgets et des équipements des années 90, et des personnages emblématiques comme Frank Woods et Russell Adler font partie de la campagne. Il y a même une nouvelle planque qui est un manoir abandonné et un site noir du KGB. C’est là que se trouve le centre de la campagne du jeu, où les joueurs de Black Ops 6 peuvent configurer des améliorations et sélectionner des missions.

L’expérience multijoueur de Black Ops 6 s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité « omni-mouvement » conçue pour permettre aux joueurs de mieux contrôler leurs mouvements. Vous pouvez désormais sprinter, glisser et plonger dans n’importe quelle direction, avec la possibilité de pivoter lorsque vous êtes couché.

Call of Duty: Black Ops 6 disponible sur Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 et PC

Développée par Treyarch, l’expérience multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6 comprend 16 nouvelles cartes au lancement, dont 12 cartes principales en 6 vs 6 et quatre cartes d’attaque pouvant être utilisées en mode 2 vs 2 ou 6 vs 6. Le mode Prestige classique est également de retour, afin que vous puissiez continuer à progresser encore et encore, et Activision promet que cette fois, il est « plus grand et plus gratifiant que jamais ».

Pour les fans de zombies, le mode en rond fait son retour dans Call of Duty: Black Ops 6 et propose des vagues de morts-vivants que les joueurs devront affronter. Il y aura deux nouvelles cartes au lancement et un mélange d’armes et d’améliorations.

Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible sur Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 et PC le 25 octobre. Les abonnés au Xbox Game Pass y auront également accès dès le premier jour sur PC et Xbox.