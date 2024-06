Accueil » iOS 18 : Personnalisez vos Icônes d’applications avec le mode sombre et plus encore

iOS 18 : Personnalisez vos Icônes d’applications avec le mode sombre et plus encore

iOS 18 : Personnalisez vos Icônes d’applications avec le mode sombre et plus encore

Avec la sortie prochaine d’iOS 18, Apple semble vouloir offrir plus de liberté aux utilisateurs d’iPhone concernant la personnalisation des icônes d’applications sur l’écran d’accueil.

Selon MacRumors, plusieurs sources confirment que l’activation du Mode sombre sur iOS 18 donnera aux icônes des applications une teinte noire. Pour commencer, cette fonctionnalité sera limitée aux applications d’Apple, avec une application automatique lorsque le Mode sombre est activé. Cependant, Apple pourrait bientôt fournir aux développeurs tiers une API pour permettre à leurs applications d’utiliser cette fonctionnalité.

À la fin du mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu’Apple permettra aux utilisateurs de modifier la couleur des icônes d’applications sur l’écran d’accueil et de les déplacer librement. Selon MacRumors, la teinte noire des icônes en Mode sombre est liée à cette fonctionnalité. La possibilité de changer la couleur des icônes pourrait éventuellement permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs applications pour les rendre plus faciles et rapides à trouver.

Par exemple, un utilisateur pourrait attribuer une couleur spécifique à toutes ses applications de News, une autre aux applications de Réseaux sociaux, de Finance, ou de Santé. Cette organisation colorée permettrait de trouver plus rapidement une application sans avoir à balayer plusieurs pages d’icônes.

Sécurité accrue pour les applications sur iOS 18

Le rapport note également que iOS 18 permettra aux utilisateurs de verrouiller leurs applications derrière Face ID, Touch ID, ou leur code de déverrouillage. Cette fonctionnalité de confidentialité, déjà présente sur certains smartphones Android, est très attendue. Elle permettra de prêter son iPhone déverrouillé à quelqu’un pour montrer un site Web ou une photo récente sans craindre qu’il accède à des applications protégées et vole des informations personnelles.

Bien que certains utilisateurs aient pu verrouiller leurs applications en utilisant Temps d’écran ou Raccourcis, ces méthodes ne seront plus nécessaires avec la sortie d’iOS 18. De plus, les membres du programme Apple Developer pourront installer la première bêta d’iOS 18 immédiatement après la keynote de la WWDC demain. En juillet, une bêta publique d’iOS 18 devrait être disponible.

La keynote principale, présentant toutes les annonces principales, débutera à 19 heures, heure française.