Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max : quel est le meilleur ?

L’événement Galaxy AI était sans aucun doute l’un des événements technologiques les plus attendus cette année. Grâce à cet événement, nous avons pu découvrir la série Galaxy S24 de Samsung dans toute sa splendeur. De plus, il va sans dire que le Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, a volé la vedette, et ce pour de bonnes raisons.

Mais comment le produit phare 2024 de Samsung se comporte-t-il face à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple de l’année dernière ? Dans cette comparaison entre le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max, on va opposer le meilleur des deux mondes pour voir qui en sortira vainqueur ! Lisez la suite pour tout savoir.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : design et écran

Passons aux caractéristiques d’écran des deux appareils. Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un grand écran Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces. Cet écran offre une résolution de 3 120 x 1 440 pixels et une résolution de 505 ppp. En outre, il offre un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et prend en charge le HDR 10+.

Le flagship est également équipé du nouveau Corning Gorilla Armor pour le protéger contre les chutes. Plus important encore, Samsung a décidé d’opter pour un écran plat cette année, allant ainsi à l’encontre de la tendance actuelle des écrans incurvés. En outre, la luminosité maximale est de 2 500 nits.

Quant à l’iPhone 15 Pro Max, il est équipé d’un écran OLED LTPO Super Retina XDR de 6,7 pouces légèrement plus petit. Cet écran offre une résolution inférieure de 2 796 x 1 290 pixels par rapport au Galaxy S24 Ultra. La luminosité maximale est également inférieure à 500 nits, puisqu’elle est de 2 000 nits. Les autres caractéristiques de l’écran comprennent un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, une résolution de 460 ppp et un écran en céramique.

En outre, les deux smartphones sont dotés d’un indice de résistance à l’eau IP68, ce qui est toujours une bonne chose du point de vue du design. Cependant, en ce qui concerne le design de ces deux smartphones, tout dépend de vos préférences. Alors que le Galaxy S24 Ultra présente un design massif de 79,0 x 162,3 x 8,6 mm, l’iPhone 15 Pro Max présente des bords circulaires sur un châssis de 76,7 x 159,9 x 8,3 mm, ce qui le rend facile à tenir sans que les bords ne s’enfoncent dans la peau.

En outre, les deux appareils conservent l’aspect de leurs prédécesseurs respectifs, avec peu ou pas de changements sur le plan du design. Par ailleurs, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont tous deux lourds, puisqu’ils pèsent respectivement 232 et 221 grammes.

En revanche, en ce qui concerne l’écran, les spécifications sur papier révèlent clairement que le Galaxy S24 Ultra est un gagnant. Non seulement l’écran est plus grand, mais il est également Quad HD+ avec plus de pixels. La visibilité à l’extérieur sera également meilleure, grâce à une luminosité maximale plus importante sur le Galaxy S24 Ultra. Vous vous sentirez également plus en sécurité en cas de chute accidentelle de votre smartphone grâce à la meilleure protection Gorilla Glass Armor. Les bords plats de l’écran réduisent encore la probabilité de briser l’écran.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: performances

L’une des plus grandes améliorations du Galaxy S24 Ultra réside dans ses performances. L’ultra fleuron est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3. Ce chipset, basé sur le noeud de 4 nm, utilise un seul cœur du dernier ARM Cortex-X4 cadencé à 3,3 GHz. Parallèlement, il y a 5 cœurs de performance basés sur l’ARM Cortex-720 cadencés entre 3,0 et 3,2 GHz. En outre, il y a deux cœurs d’efficacité basés sur l’ARM Cortex-520, cadencés à 2,3 GHz.

En revanche, l’iPhone 15 Pro Max utilise le dernier processeur A17 Pro d’Apple. Ce chipset est basé sur l’architecture 3 nm, alors que le 8 Gen 3 est basé sur l’architecture 4 nm. De plus, Apple n’utilise pas la dernière architecture Cortex X4. Au lieu de cela, elle fabrique ses propres cœurs basés sur l’architecture ARM. Elle procède ainsi depuis des années et a toujours été en avance en termes de performances.

Cependant, cette fois, avec le Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra est très proche de battre le A17 Pro sur le 15 Pro Max. Ce dernier est à peine 3 % plus rapide, ce qui rend l’affrontement très serré. De plus, si vous comparez les benchmarks du Snapdragon 8 Gen 3 avec ceux du A17 Pro, vous verrez qu’il n’y a pratiquement pas de différence. Il est compréhensible qu’Apple soit toujours en tête de la course dans le domaine du monocoeur. Cependant, le Snapdragon 8 Gen 3 a réussi à le surpasser en ce qui concerne les performances multicœurs.

Chipsets Geekbench 6 (Monocoeurs) Geekbench 6 (Multicoeurs) Apple A17 Pro 2 926 points 7 237 points Snapdragon 8 Gen 3 2 329 points 7 526 points

Bien que les deux smartphones offrent des performances de haut niveau, le A17 Pro prend l’avantage en termes de performances et d’efficacité énergétique.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : caméras

Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un bloc de quatre caméras à l’arrière. Nous pouvons voir un capteur principal de 200 mégapixels avec OIS et une ouverture f/1.7. Le capteur principal est accompagné d’un double capteur de téléobjectif. L’un de ces capteurs téléobjectifs est doté d’un capteur autofocus quadripixel de 50 mégapixels avec OIS, d’un zoom optique 5x et d’une ouverture f/3,4.

Le second capteur téléobjectif est un capteur de 10 mégapixels avec OIS, zoom optique 3x et ouverture f/2.4. Enfin, il y a un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un FOV de 120 degrés et une ouverture de f/2.2. Quant à la caméra frontale, il s’agit d’un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f/2.2.

L’Apple iPhone 15 Pro Max est quant à lui équipé d’une triple caméra arrière. Cette configuration comprend un capteur grand-angle f/1.8 de 48 mégapixels qui fait office de capteur principal. De plus, il y a un capteur secondaire de 12 mégapixels ultra grand-angle à ouverture f/2.2. Enfin, il y a un capteur tertiaire de téléobjectif périscopique f/2.8 de 12 mégapixels avec zoom optique 5x.

En ce qui concerne les caméras, il va sans dire que la configuration du Galaxy S24 Ultra est dotée de tous les meilleurs éléments. Le Galaxy S23 Ultra disposait déjà de caméras remarquables. Aujourd’hui, avec le capteur téléobjectif de 50 mégapixels, on ne peut qu’imaginer ce que le Galaxy S24 Ultra peut offrir.

Mais ce n’est pas tout. Toutes ces caméras de qualité supérieure sont associés à des fonctions d’intelligence artificielle. Celles-ci incluent le Zoom Nightography pour les photos, le traitement multi-images par IA dans toutes les plages de zoom et la super-résolution basée sur l’apprentissage profond.

En outre, le Galaxy S24 Ultra est également très solide dans le domaine de la vidéographie, avec un zoom spatial 100x, l’enregistrement 8K jusqu’à 60 fps, la vidéo Nightography, et bien d’autres choses encore. L’iPhone 15 Pro Max est quant à lui limité à l’enregistrement en 4K à 60 fps. De plus, au lieu du HDR 12 bits du Galaxy S24 Ultra, le 15 Pro Max est limité à 10 bits.

Ainsi, que ce soit pour les photos ou les vidéos, le Galaxy S24 Ultra a définitivement un avantage sur le 15 Pro Max.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : batterie et charge

Le Galaxy S24 Ultra conserve la même batterie de 5 000 mAh que le Galaxy S23 Ultra de l’année dernière. L’iPhone 15 Pro Max dispose quant à lui d’une batterie de 4 441 mAh. Par ailleurs, les vitesses de charge n’ont jamais été le point fort des deux marques. Alors que Samsung ne peut offrir qu’une charge rapide de 45 W à ses modèles phares, Apple n’arrive pas à dépasser les 30 W de puissance maximale.

On peut parler d’égalité puisque, bien que le Galaxy S24 Ultra offre une plus grande batterie de 5 000 mAh, il est également équipé d’un processeur plus gourmand en énergie. Sans oublier que le 8 Gen 3 possède des cœurs moins performants que son prédécesseur. Cela se traduit par plus de puissance, mais la durée de vie de la batterie s’en ressent. Ainsi, dans un scénario idéal au quotidien, les deux batteries devraient offrir une durée d’utilisation similaire.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : connectivité

Pour ce qui est de la connectivité, les deux appareils offrent tout ce dont vous avez besoin pour vous débrouiller au quotidien. Si l’on parle d’abord du Galaxy S24 Ultra, il est équipé d’un port USB Type-C 3.2 Gen 1, du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 7.

De son côté, l’iPhone 15 Pro Max dispose également d’un port USB Type-C et de Bluetooth 5.3. En revanche, le port 3.2 Gen 2 est plus performant. Il est regrettable que le Galaxy S24 Ultra soit équipé d’un port Gen 1 légèrement obsolète. En revanche, l’iPhone 15 Pro Max offre un Wi-Fi 6E plus lent que le Wi-Fi 7 du S24 Ultra.

Donc, oui, vous gagnez quelque chose et vous perdez quelque chose d’autre. Il s’agit pour l’essentiel d’un match nul. Mais le fait qu’Apple introduise enfin un port Type-C et abandonne le port Lightning donne certainement aux iPhone un nouveau type d’avantage. D’autant plus que c’était l’un des principaux obstacles qui empêchaient les utilisateurs d’Android de passer à iOS.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : mises à jour logicielles

L’année dernière, Google a annoncé un énorme 7 ans de mises à jour logicielles pour sa série d’appareils Pixel 8. On dirait que Samsung a décidé de ne pas être en reste puisque cette année, nous allons voir la série Galaxy S24 arriver avec une promesse similaire. Oui, le Galaxy S24 Ultra apporte avec lui 7 ans de support de mises à jour logicielles. Cela comprend les principales mises à jour du système d’exploitation et les correctifs de sécurité.

Cela n’a rien de nouveau pour les iPhone, qui ont toujours bénéficié d’une assistance exceptionnelle en matière de mises à jour logicielles. Ce qui est bien, c’est que ce nouveau changement en termes de mises à jour logicielles pour les appareils phares Android haut de gamme fait que l’achat d’un appareil phare comme le Galaxy S24 Ultra en vaut la peine.

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : Spécifications

Specs Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Dimensions 79.0 x 162.3 x 8.6 mm 76.7 x 159.9 x 8.3 mm Poids 232 g 221 g Processeur Snapdragon 8 Gen 3 (8 coeurs, 4 nm) Apple A17 Pro (6 coeurs, 3 nm) RAM/ Stockage 12 Go LPDDR5X / 1 To UFS 4.1 8 Go LPDDR5 / 1 To NVMe Écran 6.8 pouces QHD+ 120 Hz LTPO Dynamic AMOLED 2X, 3 120 x 1 440 pixels, 505 ppp, jusqu’à 2 500 nits 6.7 pouces 120 Hz LTPO Super Retina XDR OLED, 2 796 x 1 290 pixels, 460 ppp, jusqu’à 2 000 nits Caméras arrière Principale 50 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large + 48 mégapixels téléphoto (5x zoom optique) Principale 48 mégapixels + 12 mégapixels ultra-large + 12 mégapixels téléphoto (3x zoom optique) Caméra frontale 12 mégapixels 12 mégapixels + Face ID Vidéo 8K à 60 fps, 12-bit HDR, 100x Space Zoom 4K à 60 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR, ProRes, Spatial video, Apple Log Dual SIM Oui, support eSIM Oui, support eSIM Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, LE, NFC 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LE, NFC USB-C Oui, 3.2 Gen 1 Oui, 3.2 Gen 2 Batterie 5 000 mAh 4 441 mAh Charge 45 W filaire, 15 W sans fil 27 W filaire, 15 W sans fil avec MagSafe IP IP68 IP68 Logiciel Android 14, 7 ans de mises à jour iOS 17, 5 ans de mises à jour Prix À partir de 1 469 euros À partir de 1 479 euros

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : verdict

C’est probablement la première fois depuis des années qu’un appareil Android haut de gamme est capable de battre de très près le dernier et le meilleur iPhone en termes de performances pures et brutes, du moins sur la fiche technique. On ne peut qu’imaginer la suite. Cependant, ce n’est pas le seul domaine dans lequel le Galaxy S24 Ultra de Samsung parvient à impressionner.

L’inclusion de fonctions d’intelligence artificielle rend l’ensemble de l’appareil beaucoup plus convivial qu’il n’y paraît. Qu’il s’agisse de la traduction en direct des appels, de l’aide à la prise de notes par l’IA ou de la fonction Zoom Nightography, les possibilités sont assurément plus vastes avec le Galaxy S24 Ultra.

Il s’agit de la véritable expérience Android « ultra » premium de nouvelle génération que l’on peut acheter à l’heure actuelle. L’interface OneUI en vaut d’autant plus la peine qu’il s’agit sans aucun doute de l’une des meilleures et des plus recherchées des interfaces Android. De plus, équipé de caméras nettement plus performantes, le S24 Ultra est assez courageux pour ne pas se contenter d’affronter ce qui est considéré comme l’un des meilleurs photophones du monde, mais bien de lui faire face.

En plus de toute cette folie, il y a les 7 années de mise à jour logicielle que Samsung a jetées avec désinvolture et qui ont fait mouche, ce qui a permis au S24 Ultra de s’élever un peu et d’égaler le support logiciel inégalé d’Apple.

Toutefois, seul l’avenir nous dira si Samsung peut conserver cette place plus longtemps, étant donné que la série iPhone 16 est déjà en préparation. Pour l’heure, tout dépend de vos exigences et de ce que vous attendez d’un smartphone phare. Une chose est sûre : les deux appareils dépasseront vos attentes.