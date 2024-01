6 passionnantes fonctionnalités Galaxy AI sur la série Galaxy S24 de Samsung

L’événement Galaxy Unpacked 2024 de Samsung s’est tenu hier soir, et la société a finalement dévoilé les smartphones phares de la série Galaxy S24.

Ces « smartphones à intelligence artificielle », comme les appelle Samsung, sont dotés de plusieurs fonctions d’intelligence artificielle. De la traduction des appels en temps réel à l’Assistant Notes soutenu par l’IA, beaucoup de choses ont été dévoilées.

J’ai listé ici quelques-unes des meilleures fonctionnalités Galaxy AI que vous trouverez sur la nouvelle série Galaxy s24. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet !

1. Traduction et interprétation instantanée

Nous vivons dans un village urbain mondial et la technologie a largement contribué à combler le fossé entre ceux qui y vivent. Pourquoi en parlons-nous ? Parce que la dernière fonction de traduction instantannée Galaxy AI en est un exemple frappant. Vous n’avez plus à vous soucier de parler à quelqu’un qui ne parle pas votre langue ou vice versa. De plus, tout cela se passe dans l’application Samsung Téléphone elle-même, vous n’aurez donc pas besoin d’ouvrir une autre application pour cela.

Contrairement à la fonction Bixby Text Call qui convertit la voix en texte, cette fonction va plus loin et traduit les mots de votre interlocuteur en temps réel. Cela vous permet, ainsi qu’à votre interlocuteur, d’avoir une expérience d’appel ininterrompue. Il vous suffit de parler dans votre langue maternelle respective pour que la magie opère.

Avec cette fonction, vous ne rencontrerez jamais la barrière de la langue. De plus, la fonction Traduction instantannée prend en charge 13 langues dès le lancement. Il existe également un interprète intégré qui vous permet de traduire instantanément et de faciliter la communication.

Ainsi, lorsqu’il s’agit des meilleures fonctionnalités de Galaxy AI, celle-ci est sans conteste l’une des plus performantes, sans même avoir à faire d’efforts !

2. Entourer pour chercher avec Google

Lorsque l’on navigue sur le Web, on tombe souvent sur des choses que l’on aimerait avoir. Il s’agit probablement d’un manteau que porte un mannequin ou d’un sac que l’on voit porté par un touriste dans un blog de voyage. Mais pour se les approprier, il faut d’abord savoir quoi chercher. Et c’est toujours un problème.

Avec la nouvelle fonction « Entourer pour chercher », vous n’aurez plus à vous en soucier. Il vous suffit d’encercler, de gribouiller ou de tapoter pour localiser un objet sur une vidéo, une image ou un texte à l’écran à l’aide de votre smartphone Galaxy S24 pour le rechercher depuis Google. Cela vous permet d’obtenir des options analogues sur Internet et de satisfaire immédiatement votre curiosité !

De plus, vous pouvez instantanément poser des questions sur le produit à Google, qui vous donnera les résultats correspondants. En ce qui concerne les textes, vous pouvez également marquer des textes et Google obtient instantanément des résultats pour ce texte particulier. Supposons par exemple qu’un de vos amis aime un plat particulier et qu’il vous envoie un message à ce sujet. Malheureusement, vous n’en avez jamais entendu parler, mais vous pouvez le marquer instantanément et Google satisfera votre curiosité sur-le-champ. C’est incroyablement pratique, n’est-ce pas ?

3. Assistant Notes

Que vous soyez en train de prendre des notes en classe ou de rédiger le compte-rendu d’une réunion, il peut arriver que les choses se bousculent. Ce n’est que lorsque vous jetez un coup d’œil à vos notes que vous vous rendez compte qu’elles n’ont aucun sens. C’est là que la nouvelle fonction Assistant Notes de Galaxy AI intervient pour vous sauver la mise.

Vous pouvez simplement demander à Assistant Notes de résumer ces notes pour vous. Ensuite, pour rendre le tout encore plus propre et plus organisé, demandez à l’outil de formater vos notes. Vous pouvez également les formater dans plusieurs styles. Si vous les avez écrites à la main avec le stylet S Pen, il vous suffit d’aligner votre écriture. Oui, c’est aussi possible maintenant.

Vous avez un client qui ne comprend pas le français ou la langue dans laquelle vous avez rédigé vos notes ? Traduisez vos notes pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde que vous, littéralement.

Comme le dit Samsung, « notez plus intelligemment, pas plus difficilement », et je suis d’accord. Cet outil fait ce qu’il est censé faire et vous fait passer d’une « surcharge d’informations à un résumé épique, juste comme ça ».

Samsung a collaboré avec Google, en utilisant son modèle Gemini Nano pour apporter une fonction AI Assistant à la transcription. Grâce à cette fonction, vous pourrez transcrire des réunions en temps réel à l’aide de l’application d’enregistrement vocal native. Cela vous permet d’obtenir une récapitulation rapide des réunions.

4. AI Nightography Zoom

Comme son nom l’indique, la fonction AI Nightography Zoom vous permettra de prendre des photos de nuit beaucoup plus nettes, même lorsque vous zoomez pour capturer les détails. Il s’agit d’une avancée considérable dans le monde de la photographie et de la vidéographie mobiles, car les photos de nuit sont les plus difficiles à prendre. Vous pouvez jeter un coup d’œil aux échantillons montrés par Samsung lors de l’événement.

Ils ont donné l’exemple d’une salle de concert sombre et ont montré comment ils pouvaient zoomer lors de la capture d’une vidéo sans perdre en qualité. C’est grâce à l’IA et au nouveau moteur ProVisual que cela est possible.

De plus, zoomer n’est jamais une bonne idée la nuit à cause du bruit que cela crée dans vos photos, réduisant encore plus la clarté de vos images. Cependant, avec cette fonctionnalité, Samsung semble avoir combattu ce problème directement, grâce à l’intervention de l’IA couplée à un capteur de téléobjectif supérieur de 50 mégapixels sur le Galaxy S24 Ultra. Cela vous permet d’utiliser le zoom numérique jusqu’à 100x sans perdre en qualité.

5. Samsung Keyboard soutenu par l’IA

Depuis que Gboard est sorti en 2016, je doute que quiconque ait cessé de l’utiliser. Pour ma part, je ne l’ai pas fait. Cependant, la nouvelle application Samsung Keyboard est empilée avec des fonctionnalités d’IA et les utilisateurs de Samsung pourraient bientôt abandonner Gboard pour cela. Grâce à l’application Samsung Keyboard, vous pouvez désormais traduire instantanément et en temps réel des messages dans 13 langues différentes.

En outre, le nouveau clavier joue également le rôle d’assistant de frappe grâce à sa fonction de détection de la tonalité par l’IA. Grâce à cette fonction, le clavier détecte automatiquement le « ton » de votre écriture. Une fois qu’il a détecté votre ton, vous pouvez utiliser la fonction pour changer le ton de vos phrases. Il existe également un ton shakespearien que vous pouvez utiliser si vous vous sentez particulièrement élégant.

De plus, vous pouvez choisir parmi cinq tons distincts. Par exemple, si vous tapez un message avec un ton professionnel et que vous souhaitez qu’il soit plus décontracté, il vous suffit d’utiliser la fonction de détection du ton directement à partir du clavier pour y parvenir.

6. Assistant Photo

De retour en 2021, Google a déployé sa série Pixel 6 avec la fonctionnalité « Gomme magique ». Celle-ci permet de supprimer les objets indésirables d’une image. Aujourd’hui, la série Galaxy S24 apporte un outil semblable à une gomme magique, Suggestion de retouche, vous permettant de faire quelque chose de similaire. Oui, vous pouvez supprimer des objets avec cet outil. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez également modifier le positionnement de ces objets et les déplacer à d’autres endroits de l’image.

En outre, il y a aussi « Retouches Génératives » qui utilise l’IA générative pour remplir les espaces vides dans une image pour la rendre complète. Tout comme Samsung Notes, cette fonction nécessite un compte Samsung et une connexion Internet active pour fonctionner correctement.

De plus, pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire suggérant qu’une image a été éditée par l’IA, chaque image de ce type portera le logo Galaxy AI dans le coin inférieur à côté des métadonnées étiquetées. Le plus amusant ? Vous pouvez également créer instantanément des autocollants à partir de vos images et les partager avec votre entourage !

Vous pouvez également voir des suggestions d’édition lorsque vous regardez vos images dans la galerie. Grâce à ces modifications, vous pouvez instantanément améliorer une image, grâce au moteur ProVisual et à l’IA qui se rejoignent.

On peut supposer que la marque lancera bientôt d’autres outils d’édition d’images par l’IA, comme la fonction Meilleure prise.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités Galaxy AI et laquelle est votre préférée ?