Samsung prépare un Galaxy Unpacked le 10 juillet à Paris pour lancer les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Selon les médias coréens, Samsung a prévu de tenir son événement Galaxy Unpacked le 10 juillet à Paris. Cette annonce confirme les rumeurs de mars dernier concernant un lancement en juillet dans la capitale française.

En tant que partenaire officiel du Comité International Olympique, Samsung a judicieusement choisi Paris comme lieu de l’événement, à seulement deux semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques d’été.

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : Les nouvelles stars de Samsung attendus au Galaxy Unpacked

Cette année, le lancement de la série Galaxy Z se fera avec un mois d’avance par rapport à l’année précédente, grâce à un calendrier de production accéléré. Les modèles phares de cette série, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, sont très attendus pour leurs innovations et améliorations lors de ce Galaxy Unpacked 2024.

Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6 se distinguera par une conception plus fine que celle de son prédécesseur. Le modèle d’entrée de gamme vise à réduire encore plus l’épaisseur et le coût en supprimant la compatibilité avec le stylet. Cette approche pourrait rendre le Z Fold 6 plus accessible à un public plus large.

Galaxy Z Flip 6

Le Galaxy Z Flip 6, quant à lui, devrait être équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3, selon les dernières rumeurs, afin d’attirer un plus grand nombre d’acheteurs. Contrairement à la série Galaxy S24, ces modèles n’auront pas le branding « For Galaxy ».

Modèles FE pour 2024

En outre, des rumeurs évoquent la sortie de modèles plus abordables, les Galaxy Z Fold FE et Z Flip FE, équipés de Snapdragon 7 s Gen 2 ou Exynos 2200, prévue pour la fin de l’année 2024.

Galaxy Ring : Un pas vers le bien-être connecté

Samsung a également prévu de dévoiler la Galaxy Ring lors du Galaxy Unpacked 2024, une nouveauté déjà présentée au MWC 2024 et teasée lors de l’événement Galaxy S24. Cette bague connectée permettra aux utilisateurs d’accéder à des informations détaillées sur leur santé, de jour comme de nuit, s’inscrivant ainsi dans la vision plus large de Samsung pour une plateforme de bien-être numérique connectée.

La Galaxy Ring devrait être commercialisée avec des détails de prix et de disponibilité annoncés lors de l’événement Unpacked en juillet. Cet appareil est conçu pour offrir aux utilisateurs des insights et des compréhensions approfondies sur leur état de santé, répondant à la demande croissante pour des solutions de bien-être technologiques.