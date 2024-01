Galaxy Unpacked 2024 : Lancement des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2024, Samsung a finalement dévoilé la très attendue série Galaxy S24, comprenant les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Cette année, Samsung se concentre fortement sur l’introduction de fonctions d’intelligence artificielle dans la gamme S24, sous la marque « Galaxy AI ». Par ailleurs, la gamme Galaxy S24 a subi d’importantes modifications dans la plupart des domaines, qu’il s’agisse des changements de design ou des puissantes capacités d’imagerie.

Voici tous les détails concernant la gamme Galaxy S24.

Design

Pour commencer par le design, tous les appareils de la série Galaxy S24 sont dotés cette année d’un écran plat. Il s’agit d’un changement par rapport à l’écran légèrement incurvé de la variante Ultra de Samsung. Par ailleurs, les S24 et S24+ ont un design carré avec des coins arrondis et des bordures plus fines, comme le boîtier de l’iPhone 15. Samsung utilise également un cadre en titane sur le Galaxy S24 Ultra, à l’instar d’Apple qui a décidé d’utiliser du titane sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Cependant, les variantes moins chères, S24 et S24+, sont toujours dotées d’un cadre en aluminium renforcé. Les trois modèles sont protégés par du verre Corning Gorilla Victus 3 à l’avant et à l’arrière. Enfin, la gamme S24 est conforme à la norme IP68, ce qui signifie qu’elle résiste à la poussière et à l’eau, comme auparavant.

Et bien sûr, le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un stylet S Pen intégré.

L’écran

En ce qui concerne l’écran, Samsung propose un écran immersif sur les trois modèles S24, sans pour autant réduire les coûts. Le Galaxy S24 normal est équipé d’un petit écran full HD+ LTPO AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut offrir une luminosité de 2 600 nits, ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux 1 750 nits de luminosité maximale du S23. Le visionnage de contenus sous la lumière directe du soleil ne posera donc aucun problème.

Le Galaxy S24+ est équipé d’un écran AMOLED Quad HD+ LTPO de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2 600 nits et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. Le modèle haut de gamme des trois, le S24 Ultra, est doté d’un écran AMOLED Quad HD+ LTPO de 6,8 pouces avec la même luminosité de pointe de 2 600 nits et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Performances

Conformément aux rumeurs précédentes, le Galaxy S24 Ultra embarque le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sur tous les marchés et dans toutes les régions. La variante Galaxy du Snapdragon 8 Gen 3 fait passer le cœur du processeur Cortex-X4 de 3,3 GHz à 3,4 GHz et le GPU tourne à 1 000 GHz, contre 719 MHz sur le S23 Ultra. Cela signifie que les performances graphiques devraient être encore meilleures sur le S24 Ultra, équipé du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Pour lutter contre les problèmes de chauffe, Samsung a ajouté une chambre à vapeur plus grande (jusqu’à 1,9 x) pour améliorer les performances de refroidissement. Vous bénéficiez également de la prise en charge du Ray Tracing et d’un contrôle plus rapide des jeux. En ce qui concerne les Galaxy S24 et S24+, aux États-Unis, vous bénéficiez du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. En revanche, dans le reste du monde, en France donc, les Galaxy S24 et S24+ sont équipés du chipset Exynos 2400 de Samsung.

La différence de performance entre Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3 semble faible.

Amélioration de la caméra

En ce qui concerne les caméras, le Galaxy S24 Ultra dispose d’une configuration analogue à celle du S23 Ultra. Cependant, dans un domaine, vous pourriez être déçu. Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un capteur primaire haute résolution de 200 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (5x), d’un zoom de 10 mégapixels (3x) et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels.

Samsung a décidé d’opter pour un objectif périscopique de 50 mégapixels pouvant zoomer optiquement jusqu’à 5x, abandonnant ainsi l’objectif périscopique de 10 mégapixels qui offrait un zoom optique jusqu’à 10x sur le S23 Ultra. Samsung affirme que le zoom optique 5x est plus adapté à la photographie sur smartphone que le zoom optique 10x et la société a intégré un capteur de 50 mégapixels plus grand pour capturer des images zoomées avec plus de détails et de netteté.

De plus, le S24 Ultra offre un zoom spatial jusqu’à 100x et prend en charge l’enregistrement vidéo 8K. Il utilise également AI Zoom pour une meilleure qualité de zoom dans toutes les plages et pour améliorer les prises de vue avec zoom la nuit. Enfin, il y a une caméra de 12 mégapixels à l’avant avec autofocus à double pixel.

Quant aux Galaxy S24 et S24+, ils disposent tous deux d’un capteur d’image standard de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels qui peut zoomer optiquement jusqu’à 3x et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Pour les selfies, vous disposez du même capteur de 12 mégapixels à l’avant, qui peut zoomer jusqu’à 30x. Les versions moins chères n’ont pas bénéficié d’améliorations significatives au niveau de la caméra, mais grâce à l’intelligence artificielle et à d’autres fonctions logicielles, Samsung peut toujours offrir une expérience photographique exceptionnelle.

Caractéristiques de l’IA du Galaxy S24

Comme indiqué plus haut, Samsung s’appuie fortement sur les fonctions d’intelligence artificielle pour promouvoir la série S24 en tant que smartphone intelligent. Elle a récemment annoncé son modèle génératif interne, Samsung Gauss, qui peut générer des résumés, traduire des textes et de l’audio, générer des images, et bien plus encore.

Ainsi, avec l’ajout de Galaxy AI, Samsung apporte Traduction instannée à la gamme Galaxy S24 qui peut traduire votre discours en temps réel pendant les appels vers d’autres langues. Cette fonction fonctionne également lors de l’envoi de messages sur d’autres applications.

En outre, la gamme S24 dispose d’une fonction « Entourer pour chercher » qui vous permet de mettre en évidence une image à l’aide du stylet S Pen et d’obtenir rapidement des résultats à partir du Web et d’afficher des informations. En outre, la série S24 peut résumer des documents, améliorer des images à l’aide de Édition générative, composer des e-mails, etc. grâce à son modèle génératif.

Les fonctions Galaxy AI pourront être utilisées dans l’application Samsung Keyboard et Notes pour résumer des pages Web, reformuler des phrases et convertir des notes manuscrites en texte bien formaté.

Stockage, batterie et options de couleur

Le Galaxy S24 Ultra commence avec 256 Go de stockage UFS 4.0 et va jusqu’à 1 To, avec 12 Go de RAM LPDDR5X sur les variantes Ultra. Il n’y a pas de variante avec 8 Go de RAM pour le modèle Ultra cette année. N’oubliez pas qu’il n’y a pas d’emplacement pour carte mémoire pour l’extension du stockage sur les modèles S24.

Par ailleurs, le Galaxy S24 Ultra est doté d’une batterie de 5 000 mAh qui peut être rechargée de 0 à 65 % en 30 minutes avec un chargeur de 45 W. Le S24 Ultra est disponible en quatre coloris : gris titane, noir titane, violet titane et ambre titane.

Quant au Galaxy S24+, il dispose d’options de stockage UFS 4.0 allant de 256 à 512 Go, ainsi que d’une mémoire vive standard de 12 Go sur toutes les variantes. Quant à la batterie, elle est de 4 900 mAh et la vitesse de charge est la même que celle du S24 Ultra. Les options de couleur pour le Galaxy S24+ sont indigo, crème, noir et argent.

Enfin, le Galaxy S24 standard est doté d’une capacité de stockage de 128 Go, mais il utilise la norme UFS 3.1, ce qui est un peu décevant. Il faut opter pour la variante 256 Go ou 512 Go pour débloquer le stockage UFS 4.0, plus rapide. Toutes les variantes sont dotées de 8 Go de RAM en standard. En ce qui concerne la batterie, vous disposez d’une petite batterie de 4 000 mAh qui peut être rechargée de 0 à 50 % en 30 minutes à l’aide d’un chargeur de 25 W. Les options de couleur pour le S24 sont les mêmes que pour le S24+.

Série Galaxy S24 : Prix et disponibilité

Vous pouvez précommander les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra dès aujourd’hui. Voici les détails des prix.

Samsung Galaxy S24 (8 Go de RAM + 128 Go de stockage) : à partir de 899 euros

Samsung Galaxy S24+ (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) : à partir de 1 169 euros

Samsung Galaxy S24 Ultra (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) : à partir de 1 469 euros

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la gamme Galaxy S24. Bien que Samsung ait apporté de grandes améliorations à la série S24, il convient de noter qu’en 2023, Apple a battu Samsung en termes d’expéditions mondiales de smartphones pour la première fois. Samsung devra peut-être en faire plus pour séduire les utilisateurs, d’autant plus que Google lui fait également une bonne concurrence avec ses appareils Pixel et ses fonctions d’intelligence artificielle.

Que pensez-vous de la série Galaxy S24 ?