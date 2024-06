Nvidia détrône Apple : La poussée de l’IA propulse Nvidia au deuxième rang mondial

Nvidia est devenue la deuxième entreprise la plus valorisée au monde. Mercredi après-midi, la capitalisation boursière du géant des semi-conducteurs a atteint 3,01 trillions de dollars, surpassant légèrement Apple, qui se situe à 3 trillions de dollars. La vente de puces, encore appelées GPU, mais en réalité conçues pour les calculs d’IA, a réellement boosté les revenus de Nvidia.

En tête de la course à l’IA avec son fleuron, la puce H100, Nvidia continue de voir sa valeur boursière grimper. L’entreprise a franchi le cap du trillion de dollars en mai 2023, puis a atteint les 2 trillions en février de cette année, dépassant ainsi Amazon et Alphabet en termes de valorisation.

En mai, Nvidia a rapporté un bénéfice impressionnant de 14 milliards de dollars grâce à la vente massive de ses puces. Aujourd’hui, Nvidia n’est devancé que par Microsoft, dont la capitalisation boursière s’élève à 3,15 trillions de dollars. L’action de Nvidia se négocie actuellement à plus de 1 220 dollars par action, mais l’entreprise prévoit de diviser cette action le 7 juin.

« La prochaine révolution industrielle a commencé — les entreprises et les pays s’associent à Nvidia pour transformer les datacenters traditionnels de plusieurs trillions de dollars en centres de calcul accélérés et créer un nouveau type de centre de données — des usines d’IA — pour produire une nouvelle commodité : l’intelligence artificielle », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia.

L’IA apportera des gains de productivité significatifs à presque toutes les industries et aidera les entreprises à être plus rentables et écoénergétiques, tout en augmentant les opportunités de revenus.

Un marché de l’IA en pleine expansion

Les accélérateurs d’IA de Nvidia dominent le marché des puces d’IA, représentant entre 70 % et 95 % des parts de marché selon CNBC. La société prévoit désormais de lancer une nouvelle puce d’IA chaque année, en commençant par le GPU Blackwell B200 attendu plus tard cette année.

Apple, quant à elle, est un retardataire dans la poussée de l’IA qui balaie l’industrie. La firme de Cupertino devrait dévoiler son approche de l’iPhone alimenté par l’IA avec iOS 18 lors de la WWDC de ce mois. Nous devrons alors attendre et voir comment cela sera implémenté dans la série iPhone 16, car toutes les rumeurs indiquent une approche pratique qui n’exécutera des calculs d’IA que lorsqu’ils seront pertinents pour l’utilisateur.

Samsung, OPPO et d’autres fabricants de smartphones ont déjà annoncé et même mis en œuvre leurs pivots vers l’IA, ce qui fait qu’Apple joue ici à rattraper son retard. Cela s’est ressenti lorsque Nvidia s’est positionné juste derrière Microsoft en tant que deuxième entreprise la plus valorisée au monde, reléguant Apple à la troisième place.