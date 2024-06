Accueil » Proton Pass étend sa portée : Applications déployées sur macOS et Linux

Proton, la société à l’origine de Proton Mail et Proton VPN, a lancé un gestionnaire de mots de passe l’année dernière et a régulièrement ajouté de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, Proton Pass arrive sur d’autres plateformes.

Proton a publié une application de bureau officielle pour Proton Pass sur macOS et Linux, vous permettant d’accéder facilement à vos mots de passe sauvegardés depuis n’importe où sur votre PC ou Mac Linux. Proton Pass disposait déjà d’applications sur Windows, Android, iPhone et iPad, ainsi que d’une application Web et d’une extension de navigateur.

Proton a déclaré dans un communiqué de presse :

Ces deux nouvelles applications étendent la portée de la gestion sécurisée des mots de passe de Proton en offrant une expérience entièrement intégrée dans les systèmes d’exploitation macOS et Linux. Avec cette annonce, Proton Pass est désormais disponible sur toutes les plateformes — un exploit réalisé seulement un an après la première annonce du produit.

L’application macOS est lancée en même temps qu’une nouvelle extension Safari, qui, selon Proton, devrait simplifier la gestion des mots de passe et le remplissage automatique. Des extensions de navigateur sont également disponibles pour Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome et d’autres navigateurs basés sur Chromium. Vous pouvez toujours accéder à tous vos mots de passe enregistrés à partir de l’extension ou de l’application Web, si vous le souhaitez — l’application de bureau vous évite simplement d’ouvrir d’abord votre navigateur Web.

Proton Pass a apporté d’autres améliorations utiles au cours des derniers mois, notamment un authentificateur 2FA intégré, le partage sécurisé des mots de passe, la prise en charge des passkeys et des cartes de crédit. Il lui manque encore quelques fonctionnalités que l’on retrouve dans des solutions comme 1Password et Bitwarden, mais il dispose désormais d’applications sur toutes les plateformes majeures et couvre toutes les bases. La version gratuite est probablement le meilleur gestionnaire de mots de passe gratuit, même si Proton a beaucoup insisté sur ce point alors que Dashlane prépare de nouvelles limites sur les comptes gratuits.

Des fonctionnalités à venir sur Proton Pass sur macOS

D’autres fonctionnalités sont également en cours de développement pour les applications de bureau. Proton Pass prendra bientôt en charge TouchID sur macOS, ce qui permettra aux utilisateurs de déverrouiller leurs comptes à l’aide de leurs empreintes digitales. De même, une prochaine mise à jour pour Linux intégrera l’application aux mécanismes d’authentification et aux API du système. Les utilisateurs pourront ainsi déverrouiller Proton Pass à l’aide de leur compte utilisateur Linux, de capteurs d’empreintes digitales ou de toute autre méthode prise en charge par PAM, ce qui renforcera à la fois la sécurité et la commodité. Ces fonctionnalités seront fournies sous la forme d’une mise à jour automatique dans les semaines à venir ».

Vous pouvez obtenir Proton Pass sur le site officiel. Il existe une version gratuite, mais pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut souscrire un plan Proton Pass Plus, qui coûte 24 euros par an pour la première année. Vous pouvez également obtenir toutes les fonctionnalités grâce à un plan Proton Unlimited, qui débloque également les fonctionnalités de Proton Mail, Proton VPN et d’autres services.