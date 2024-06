Accueil » Les lancements des OnePlus Pad 2, OPPO Pad 3 et OnePlus Watch 3 retardés indéfiniment

Les lancements des OnePlus Pad 2, OPPO Pad 3 et OnePlus Watch 3 retardés indéfiniment

Récemment, des informations concernant la OnePlus Pad 2, successeur de la première OnePlus Pad, ont émergé, prévoyant un lancement pour la première moitié de 2024. Cependant, selon la source Digital Chat Station, le lancement de la OnePlus Pad 2 a été retardé et la nouvelle date de sortie reste incertaine. Les raisons de ce retard n’ont pas été divulguées.

Outre la OnePlus Pad 2, la OnePlus Watch 3 subit également des retards. Le célèbre Max Jambor a confirmé ces retards pour les deux dispositifs de OnePlus. Bien que la date précise de lancement ne soit pas connue, cette attente supplémentaire laisse supposer que des ajustements ou des améliorations pourraient être en cours.

Spécifications techniques de la OnePlus Pad 2

Les premiers rapports indiquent que la OnePlus Pad 2 sera équipée du Snapdragon 8 Gen 3, remplaçant ainsi le MediaTek Dimensity 9000 SoC du modèle initial. Cette mise à niveau devrait offrir des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

La OnePlus Pad 2 pourrait partager des spécifications analogues avec la OPPO Pad 3, tel que suggéré par les précédentes similitudes entre la OnePlus Pad et la OPPO Pad 2. Selon Digital Chat Station, la OPPO Pad 3, également retardé, sera doté des caractéristiques suivantes :

Écran LCD 3K de 12,1 pouces (3 000 x 2 120 pixels) avec un ratio 7:5

Processeur Snapdragon 8 Gen 3

Jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne

Caméra arrière de 13 mégapixels et caméra avant de 8 mégapixels

Stylet intelligent Pencil2

Support pour Dolby Vision et Dolby Atmos

Batterie de 9 510 mAh avec une charge rapide filaire de 67 W

En ce qui concerne la OnePlus Watch 3, elle sera apparemment alimentée par le chipset Snapdragon Wear W5, comme sa prédécesseure. Toutefois, cette nouvelle version pourrait embarquer le Gen 2 W5, un processeur qui n’a pas encore été officiellement annoncé.

Des retards qui posent question

Les retards dans le lancement de la OnePlus Pad 2 et de la OnePlus Watch 3 soulèvent des questions, mais aussi des attentes quant à de potentielles améliorations. Les spécifications annoncées promettent des performances élevées et des fonctionnalités avancées, plaçant ces appareils parmi les concurrents sérieux sur le marché des tablettes et des montres connectées.

Nous devrions obtenir plus de détails dans les mois à venir, à mesure que OnePlus et OPPO partageront davantage d’informations sur leurs nouveaux produits.