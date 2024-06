Accueil » OnePlus 13 : Écran plat et batterie de 6 000 mAh pour une autonomie légendaire

Quatre mois après sa sortie, le OnePlus 12 reste l’un des meilleurs smartphones de 2024. Son design élégant, ses spécifications incroyables et son excellent rapport qualité-prix en font un choix de premier ordre. Cependant, une fuite récente concernant le OnePlus 13 pourrait rendre ce téléphone déjà exceptionnel encore meilleur… avec une petite ombre au tableau.

Selon le populaire Digital Chat Station, le OnePlus 13 bénéficierait de deux améliorations majeures par rapport au OnePlus 12. La première concerne l’écran. Contrairement au OnePlus 12 et au OnePlus 12R, tous deux dotés d’écrans incurvés, le OnePlus 13 serait équipé d’un écran plat.

Bien que la traduction du post chinois sur Weibo ne soit pas parfaite, il semble que le OnePlus 13 abandonnera l’écran incurvé de son prédécesseur au profit d’un écran plat.

Bien que les écrans incurvés puissent être esthétiquement agréables, ils posent souvent des problèmes ergonomiques, comme des contacts accidentels avec la paume ou des parties de l’écran couvertes par la main. Si le OnePlus 13 opte vraiment pour un écran plat, c’est une excellente nouvelle pour de nombreux utilisateurs. Un écran plat pourrait améliorer l’ergonomie et offrir une expérience utilisateur plus fluide et sans distractions.

Une batterie monumentale pour une autonomie prolongée

L’autre grande nouveauté serait l’intégration d’une batterie de 6 000 mAh, contre 5 400 mAh pour le OnePlus 12. Le OnePlus 12 offre déjà une excellente autonomie (deux jours), donc l’idée d’une endurance encore meilleure est très enthousiasmante. Pourrait-on espérer une autonomie de deux jours et demi, voire trois jours par charge ? Avec une batterie de cette taille et une meilleure efficacité grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 4, c’est tout à fait possible.

Cependant, cette autonomie potentiellement légendaire pourrait avoir un prix. Digital Chat Station affirme également que le OnePlus 13 ne disposerait pas de la recharge sans fil. Pourquoi ? Il est difficile de le dire avec certitude, mais la plus grande batterie pourrait en être la cause. OnePlus n’a pas inclus la recharge sans fil sur le OnePlus 11, ce qui a suscité de nombreuses critiques. La marque a regagné du terrain en réintroduisant cette fonctionnalité sur le OnePlus 12, donc l’enlever à nouveau sur le OnePlus 13 serait un choix surprenant.

Une compromission acceptable ?

Bien que l’absence de recharge sans fil soit décevante, il est difficile de se plaindre si OnePlus parvient vraiment à intégrer une batterie de 6 000 mAh et à associer cela à une charge filaire de 100W. L’autonomie du OnePlus 12 est déjà l’un de ses points forts, donc l’idée d’une amélioration significative est très attrayante.

La sortie du OnePlus 13 est attendue pour décembre 2024 ou janvier 2025. Si les rumeurs concernant l’écran plat et la batterie plus grande se confirment, ce téléphone pourrait bien devenir un incontournable pour les amateurs de technologie.