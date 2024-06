Sony confirme le support PC pour le PlayStation VR2 avec un nouvel adaptateur

Le PlayStation VR2 a été conçu pour jouer à des jeux VR sur la PlayStation 5, mais des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles il pourrait être mis à jour pour fonctionner également sur PC. Sony vient de confirmer la prise en charge sur PC, mais il y a quelques pièges à éviter.

Sony vient d’annoncer l’adaptateur PlayStation VR2 pour PC, qui sera disponible à partir du 7 août au prix de 60 euros en Europe. Il permettra d’utiliser l’actuel casque PlayStation VR2 avec des PC de jeu via SteamVR. Sony a également créé une application de bureau pour personnaliser les paramètres et la zone de jeu.

Sony a déclaré dans un communiqué de presse :

Lorsque le PlayStation VR2 a été lancé l’année dernière, nous étions ravis de présenter aux joueurs de PS5 une nouvelle génération de jeux VR avec un gameplay innovant et des caractéristiques sensorielles immersives. Inspirés par notre passion d’offrir aux joueurs encore plus d’options de contenu, nous avons travaillé pour permettre l’accès à des jeux supplémentaires sur PC, en complément de la gamme diversifiée de jeux PS VR2 disponibles sur PS5. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que nous mettrons en place cette prise en charge le 7 août.

Le PlayStation VR2 offre une résolution 4K (2 000 x 2 040 pixels par œil), un champ de vision de 110 degrés, la détection du toucher du doigt et la prise en charge du pass-through à la fois sur PlayStation 5 et sur PC. Sony précise que le rendu fovéal et l’audio 3D seront disponibles sur PC dans certains jeux. Cependant, la prise en charge du HDR, du retour d’information du casque, du suivi oculaire, des déclencheurs adaptatifs et du retour d’information haptique (à l’exception du grondement de base) ne fonctionnera pas sur PC. Il n’y a pas beaucoup de jeux PC qui peuvent tirer parti de ces fonctionnalités, mais il est tout de même décevant de constater que le VR2 sera une expérience plus limitée sur PC.

Un prix assez élevé pour l’ensemble PlayStation VR2 et adaptateur PC

Sony a probablement décidé d’ajouter la prise en charge PC afin d’augmenter les ventes du VR2, qui n’a pas répondu aux attentes de l’entreprise. La nouvelle prise en charge PC est particulièrement utile pour les personnes possédant à la fois une PlayStation 5 et un PC de jeu, puisqu’elles peuvent désormais utiliser un seul casque pour jouer à des jeux VR sur les deux plateformes, mais le casque pourrait également être intéressant pour les jeux sur PC uniquement. Meta est le leader du marché des casques VR pour PC — la dernière enquête sur le matériel Steam indique que 53 % des joueurs VR possèdent un Quest 2 ou Quest 3 — mais tout le monde n’est pas fan de cette société après ses nombreux problèmes de confidentialité.

Le PSVR2 est actuellement vendu au prix de 499 euros (au lieu de 599 euros), et l’adaptateur coûtera 60 euros lorsqu’il arrivera en août, ce qui portera le total pour les joueurs PC à environ 560 euros. C’est plus cher que le Quest 2 ou le Quest 3, qui ont aussi l’avantage d’être autonomes, mais le VR2 a une meilleure résolution et n’est pas vendu par une société qui a connu des violations répétées de la vie privée. L’étape suivante dans la VR sur PC est un système Valve Index ou HTC Vive, qui coûte plus de 1 000 euros et utilise des capteurs d’ambiance plus complexes (mais plus précis).