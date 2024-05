OpenAI offre des fonctionnalités avancées de ChatGPT aux utilisateurs gratuits

En mai, OpenAI a annoncé l’accès gratuit à des fonctionnalités jusqu’alors réservées aux abonnés payants de ChatGPT. Désormais, les utilisateurs gratuits peuvent accéder aux GPT personnalisés, analyser des graphiques, poser des questions sur des photos, et bien plus encore grâce à GPT-4o.

Les utilisateurs gratuits de ChatGPT peuvent maintenant explorer et utiliser des GPTs personnalisés, une fonctionnalité auparavant exclusive aux abonnés payants tels que ChatGPT Plus, Teams, et Enterprise. Ces GPTs permettent une variété d’utilisations, allant d’un dictionnaire de synonymes à la demande à un guide de shopping IKEA.

Cependant, la création de GPT personnalisés reste une fonctionnalité réservée aux abonnés payants.

Avec l’accès à l’analyse de données et à la création de graphiques, les utilisateurs peuvent connecter leurs données OneDrive et Google Drive à ChatGPT pour une analyse plus rapide et des graphiques personnalisables. Cette fonctionnalité ouvre la porte à des possibilités d’analyse avancées pour un public plus large, facilitant la visualisation et l’interprétation des données.

Limites et avantages des abonnements payants de ChatGPT

Malgré ces ajouts, les abonnés payants conservent un avantage notable : des limites de messages réduites. Les utilisateurs gratuits qui atteignent la limite de messages ou de conversations avec GPT-4o seront automatiquement rétrogradés à GPT-3.5. Cela permet aux abonnés de bénéficier d’une expérience plus fluide et sans interruption.

Un changement notable concerne la suppression de la voix « Sky », qui avait suscité des controverses en raison de sa similitude avec la performance de Scarlett Johansson dans le film « Her ». Cette décision vise à éviter les problèmes juridiques et les préoccupations éthiques liées à l’utilisation de voix ressemblant à celles de célébrités. Toutefois, les autres voix de ChatGPT restent disponibles pour tous les utilisateurs.