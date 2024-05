OpenAI ouvre les fonctionnalités premium de ChatGPT à tous les utilisateurs

OpenAI met à la disposition des utilisateurs gratuits de ChatGPT un certain nombre de ses fonctionnalités qui étaient auparavant réservées aux abonnés ChatGPT Plus.

La plus importante d’entre elles est la possibilité de créer des chatbots personnalisés et de parcourir son GPT Store. C’est ce qu’a déclaré Mira Murati, directrice technique, lors du livestream de la Spring Updates de l’entreprise hier soir. L’entreprise a également publié les mises à jour sur son site Web.

La société a ouvert son GPT Store aux abonnés payants il y a tout juste quatre mois. Cette boutique permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots, appelés GPT, et de les partager.

OpenAI a déclaré qu’elle offrirait un programme de partage des revenus basé sur l’engagement pour les créateurs de GPT — qui a commencé à être testé en mars. Mais l’audience des bots a été limitée en raison de la restriction de la fonctionnalité aux utilisateurs payants de ChatGPT.

OpenAI a également publié GPT-4o, et une application mobile de ChatGPT pour macOS

Outre le GPT Store, Murati a également annoncé le GPT-4o, un « omnimodèle » multimodal doté d’un chatbot, d’une analyse basée sur la vision et de capacités de chat en direct. L’entreprise a également annoncé une application de bureau pour Mac (avec une version Windows à venir « plus tard cette année ») et a déclaré qu’elle mettait à jour l’interface Web pour ChatGPT. Murati a déclaré que l’entreprise souhaitait que les utilisateurs puissent « se concentrer sur la collaboration avec ChatGPT » et non sur l’interface utilisateur.

OpenAI offre également aux utilisateurs gratuits la possibilité de télécharger des fichiers et des photos pour les résumer et les analyser, d’effectuer des recherches sur le Web avec ChatGPT et d’utiliser GPT-4 avec la mémoire des chats précédents, toutes ces fonctionnalités étant auparavant bloquées par un abonnement.