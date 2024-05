Project Gameface : Google introduit les commandes faciales pour Chromebooks

Google continue de repousser les limites de l’innovation technologique en intégrant l’intelligence artificielle dans ses Chromebooks. Entre les annonces majeures de Microsoft avec Copilot+ et les nouvelles à venir d’Apple en matière d’IA, Google a récemment dévoilé de nouvelles fonctionnalités IA pour sa gamme Chromebook Plus. Parmi ces avancées, une fonctionnalité intrigante permettra bientôt de contrôler entièrement votre Chromebook avec votre visage.

Utilisant la vision par ordinateur et la webcam intégrée de votre Chromebook, Google introduit Project Gameface, un outil permettant de contrôler l’appareil par des mouvements de visage et des gestes de la main.

Originellement annoncé dans un article de blog le 10 mai, ce projet visait à créer une « souris de jeu sans mains, alimentée par l’IA ». Désormais, il s’étend pour offrir une interaction complète avec les Chromebooks.

Dans les paramètres, vous pouvez configurer des mouvements de tête et des gestes faciaux spécifiques pour effectuer des actions telles que le clic gauche, réinitialiser le curseur au centre, faire défiler avec la souris, activer le clavier, et bien plus. Les gestes faciaux incluent des actions comme ouvrir la bouche, sourire, regarder dans différentes directions ou lever les sourcils. Vous pouvez même personnaliser la « taille des gestes » pour mieux répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Avec Project Gameface, vous pourrez accomplir de nombreuses tâches sans toucher au clavier ou à l’écran : envoyer des emails, utiliser des applications et naviguer sur le Web. Google a intégré de multiples façons de contrôler l’appareil, et cette fonctionnalité ne nécessite pas de téléchargement de logiciel, fonctionnant en théorie sur toutes les applications, services et sites Web.

De nombreuses fonctionnalités IA attendues en plus du Project Gameface

En plus de Project Gameface, Google travaille sur d’autres fonctionnalités IA innovantes. Avec Gemini intégré directement dans l’appareil, vous pourrez bientôt traduire et transcrire en direct des vidéos et des appels vidéo. Gemini proposera également une fonction « Aidez-moi à lire et comprendre » pour obtenir des résumés ou poser des questions sur des articles ou des pages spécifiques. Enfin, vous pourrez vous connecter à votre Chromebook et retrouver toutes vos applications et sites ouverts regroupés, prêts à être utilisés en un clic.

Ces nouvelles fonctionnalités nécessiteront théoriquement l’utilisation de l’unité de traitement neuronal (NPU) de l’appareil, dont peu de nouveaux Chromebooks sont actuellement équipés.

Google continue de démontrer son engagement envers l’accessibilité et l’innovation en matière d’intelligence artificielle avec des projets comme Gameface. En intégrant des contrôles par le visage et des gestes dans ses Chromebooks, Google ouvre la voie à de nouvelles façons d’interagir avec nos appareils, rendant la technologie plus accessible et inclusive pour tous.