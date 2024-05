Accueil » State of Play de mai : Sony dévoilera 14 nouveaux jeux pour PS5 et PS VR2

Le State of Play de Sony est un événement emblématique qui lève le voile sur les jeux à venir et le développement de nouveaux titres PlayStation.

Alors que les fans attendaient un événement State of Play depuis quelques semaines, il n’y a eu aucune déclaration officielle jusqu’à aujourd’hui.

Le blog PlayStation a confirmé que le State of Play du mois de mai aura lieu aujourd’hui.

L’événement State of Play à venir sera diffusé en direct le 30 mai, jeudi, à partir de 23 h 59, heure de Paris. Selon l’article de blog, l’événement présentera 14 jeux au cours d’une émission de plus de 30 minutes. La présentation comprendra des titres PS5 et PS VR2, ainsi qu’un aperçu des titres PlayStation Studios qui arriveront plus tard dans l’année.

Un State of Play très attendue

L’événement sera diffusé sur les chaînes YouTube, Twitch et TikTok de PlayStation. Aucun jeu n’a été confirmé comme devant être dévoilé lors de la présentation. Pour l’instant, nous devons donc attendre l’événement de demain. Lors du précédent State of Play, en janvier, nous avons assisté à d’importantes annonces, dont celle de Death Stranding 2.

