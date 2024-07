Découvrez SearchGPT : Le nouveau moteur de recherche d’OpenAI

Dans une annonce surprenante faite aujourd’hui, la société derrière ChatGPT, OpenAI vient de franchir une nouvelle étape significative avec l’annonce de SearchGPT, un moteur de recherche alimenté par l’IA. Cette initiative vise à intégrer davantage les outils d’intelligence artificielle dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Ce prototype de moteur de recherche alimenté par l’IA remet directement en question la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne. Cette audacieuse initiative marque une escalade significative dans la guerre des recherches par IA et pourrait modifier la façon dont les utilisateurs trouvent et interagissent avec l’information sur le Web.

Qu’est-ce que SearchGPT ?

SearchGPT est un moteur de recherche prototype qui utilise l’intelligence artificielle pour fournir des résultats de recherche de manière visuellement attrayante et propre. À l’instar de ChatGPT, les utilisateurs peuvent saisir une requête, et l’IA parcourt le Web pour offrir une variété de résultats utiles.

Le nouveau prototype promet de fournir « des réponses rapides et opportunes avec des sources claires et pertinentes », en combinant les modèles de langage avancés d’OpenAI avec des informations en temps réel sur le Web. SearchGPT offre une interface conversationnelle, permettant aux utilisateurs de poser des questions complémentaires et d’établir un contexte tout au long de leur session de recherche.

« Nous pensons qu’en améliorant les capacités conversationnelles de nos modèles avec des informations en temps réel provenant du Web, il est possible de trouver plus rapidement et plus facilement ce que l’on cherche », a déclaré un porte-parole d’OpenAI.

De plus, les utilisateurs peuvent interagir avec les résultats par des suivis conversationnels pour obtenir des réponses encore plus spécifiques.

La concurrence avec Google

Le lancement de SearchGPT intervient à un moment charnière de l’évolution de la technologie de recherche. Alors que Google s’est prudemment lancé dans la recherche assistée par IA, OpenAI y plonge la tête la première. Cette démarche agressive pourrait forcer la main de Google, en accélérant les plans d’intégration de l’IA du géant technologique et en déclenchant potentiellement une transformation rapide du paysage de la recherche.

OpenAI a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir se positionner comme un concurrent sérieux de Google dans le domaine des moteurs de recherche. Néanmoins, SearchGPT représente un premier pas prometteur vers cette ambition, en combinant l’interactivité de ChatGPT avec les capacités de recherche en ligne.

Comment essayer SearchGPT ?

Les utilisateurs intéressés peuvent dès à présent s’inscrire pour tester SearchGPT, bien que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les essais. Cette période de test permettra à OpenAI de recueillir des retours et d’affiner les fonctionnalités avant une intégration plus large dans ChatGPT.

Comme toujours avec les innovations d’OpenAI, des préoccupations subsistent quant à la précision et la provenance des informations fournies. Kif Leswing de CNBC a notamment souligné sur X (anciennement Twitter) que certains résultats de recherche présentés dans l’annonce de SearchGPT étaient inexacts ou trompeurs. OpenAI promet des « liens clairs vers des sources pertinentes » dans les résultats, mais cela reste à évaluer une fois le produit disponible.

Les éditeurs et l’IA : un équilibre délicat dans l’écosystème numérique

L’accent mis par SearchGPT sur le sourcing et l’attribution est une initiative astucieuse de la part d’OpenAI, qui tente de se positionner comme un partenaire des éditeurs plutôt que comme une menace. En citant les sources et en établissant des liens avec elles, OpenAI tend la main à un secteur qui a souvent considéré l’IA avec méfiance.

Les éditeurs auront la possibilité de « gérer la façon dont ils apparaissent dans les fonctions de recherche d’OpenAI », écrit l’entreprise. Ils peuvent refuser que leur contenu soit utilisé pour entraîner les modèles d’OpenAI et qu’il apparaisse quand même dans les fonctions de recherche.

Toutefois, ce geste pourrait ne pas suffire à apaiser toutes les inquiétudes. La question fondamentale demeure : si l’IA peut fournir directement des réponses complètes, les utilisateurs continueront-ils à cliquer sur les sources originales ? Cela pourrait entraîner une modification importante des schémas de trafic sur le Web, ce qui pourrait bouleverser le modèle actuel de l’édition numérique.

Le plus grand défi consiste peut-être à trouver le juste équilibre entre innovation et responsabilité. À mesure que les moteurs de recherche IA deviennent plus puissants, ils deviennent aussi plus influents dans la formation de l’opinion publique et l’accès à l’information. OpenAI devra faire face à des considérations éthiques complexes pour éviter de devenir par inadvertance un pourvoyeur de fausses informations ou de points de vue biaisés.