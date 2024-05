ChatGPT améliore l’analyse de données avec l’intégration de Google Drive et OneDrive

La semaine dernière, OpenAI a annoncé une nouvelle mise à jour majeure de son chatbot phare, ChatGPT. Désormais, les utilisateurs payants de ChatGPT Plus, Team et Enterprise peuvent importer des fichiers directement depuis les services de stockage cloud Google Drive et Microsoft OneDrive dans ChatGPT.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible avec le modèle GPT-4o récemment lancé, ainsi que les versions antérieures. Pour accéder à cette intégration, il suffit de cliquer sur l’icône de trombone située à gauche de la barre de saisie de texte sur l’interface par défaut de ChatGPT sur un ordinateur de bureau.

OpenAI a publié une vidéo animée montrant le processus d’importation des fichiers sur son blog et son compte X. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent d’abord accorder l’accès à leurs comptes Google Drive ou OneDrive. Une fois l’accès autorisé, il est possible de sélectionner divers types de fichiers, y compris des tableurs, des présentations et des documents, et de les importer directement dans ChatGPT.

Une interface interactive pour les tableurs

OpenAI a également amélioré la capacité de ChatGPT à comprendre des ensembles de données à partir d’instructions écrites en langage naturel. Les utilisateurs peuvent demander au chatbot d’exécuter des codes Python à des fins d’analyse, de fusionner ou de nettoyer des ensembles de données et de créer des graphiques à partir d’informations contenues dans des fichiers.

OpenAI a également amélioré l’interface de ChatGPT pour permettre une visualisation en plein écran des fichiers de tableur. L’interface interactive permet aux utilisateurs de voir les modifications en temps réel, grâce au modèle d’IA sous-jacent. Une fois les modifications terminées, les utilisateurs peuvent télécharger une copie de leur tableur ou document directement depuis ChatGPT.

Comme indiqué sur le blog d’OpenAI, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser et interagir avec divers types de graphiques (barres, lignes, secteurs et dispersion) dans la conversation. Il est possible de survoler les éléments des graphiques, de poser des questions supplémentaires ou de sélectionner des couleurs.

Une fois les graphiques prêts, ils peuvent être téléchargés pour être utilisés dans des présentations ou des documents.

Respect de la vie privée

Pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, OpenAI précise sur son blog : « Nous n’utilisons pas les données des clients ChatGPT Team et Enterprise pour entraîner nos modèles, et les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent désactiver l’entraînement via les contrôles de données » disponibles dans le menu des paramètres.

Bien que cette mise à jour soit principalement une amélioration des fonctionnalités, elle représente un changement significatif pour ceux qui utilisent ChatGPT pour travailler sur des documents. Cette intégration devrait permettre de gagner du temps et offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.