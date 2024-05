Accueil » Acer dévoile les Chromebook Plus haut de gamme : Spin 714 et 516 GE

Beaucoup d’entre nous associent généralement les Chromebooks à des prix bas, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il existe des Chromebooks plus haut de gamme, avec d’excellentes spécifications et un prix plus élevé, le tout sous le label « Chromebook Plus ».

Aujourd’hui, Acer élargit sa gamme de Chromebook Plus avec deux nouveaux modèles améliorés. L’un est un modèle polyvalent avec écran tactile, charnière à 360 degrés, prise en charge d’un stylet en option et premier processeur Intel Meteor Lake disponible sur un Chromebook Acer.

L’autre est un Chromebook gaming avec clavier rétroéclairé RGB et grand écran à haute fréquence de rafraîchissement, entre autres caractéristique.

Chromebook Plus Spin 714 : Flexibilité et puissance

Le nouvel Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-H) sera disponible à partir de 979 euros. Conçu pour offrir des performances supérieures à celles des Chromebooks d’entrée de gamme, ce modèle est doté d’un écran IPS LCD tactile de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels et une charnière à 360 degrés, permettant une utilisation en mode ordinateur portable ou tablette. Il prend en charge le stylet USI, idéal pour la prise de notes ou les dessins.

Ce Chromebook robuste, certifié MIL-STD 810 pour sa durabilité, propose jusqu’à un processeur Intel Core Ultra 7 et un stockage PCIe Gen 4. Il est équipé d’une webcam 1440p, de haut-parleurs stéréo orientés vers le haut, de la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1, ainsi que de ports variés, dont deux Thunderbolt 4, un HDMI 2.0 et un USB Type-A.

Pour un peu plus cher, vous pouvez acquérir un modèle doté d’un processeur Core Ultra 5 115U, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Chromebook Plus 516 GE : Conçu pour les gamers

Le Acer Chromebook Plus 516 GE (CBG516-2H) sera disponible outre-atlantique à partir de 649 dollars. Conçu pour le gaming, ce modèle dispose d’un écran IPS LCD de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’un clavier rétroéclairé RGB à 4 zones, de quatre haut-parleurs (deux orientés vers le haut et deux vers le bas), et d’un port Ethernet 2,5 GbE, en plus de la connectivité Wi-Fi 6E.

Ce modèle offre une webcam 1080p, jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4X et jusqu’à 2 To de stockage PCIe Gen 4. Bien que ce Chromebook ne dispose pas de graphiques discrets comme ceux des PC gaming sous Windows ou Linux, il est optimisé pour les plateformes de jeu en streaming telles que NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna. Vous pouvez également jouer à des jeux Android grâce à l’accès au Google Play Store.

Pour 649 dollars, vous pouvez acheter un modèle avec un processeur Intel Core 5 120U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Fonctionnalités IA par Google Gemini

En tant que dispositifs Chromebook Plus, les deux modèles bénéficieront de toutes les nouvelles fonctionnalités Chromebook annoncées par Google hier. Ils sont également éligibles à un abonnement gratuit de 12 mois aux fonctionnalités avancées d’IA de Google Gemini, y compris le Magic Editor dans Google Photos, l’aide à la rédaction de texte génératif, et les fonds d’écran et de vidéoconférence générés par IA, ainsi que d’autres fonctionnalités à venir.

Les nouveaux Chromebook Plus d’Acer offrent des spécifications améliorées et des fonctionnalités avancées qui en font des choix attrayants pour le grand public et les gamers. Avec des prix compétitifs et une intégration des dernières technologies de Google, ces Chromebooks sont prêts à relever les défis de la productivité et du divertissement moderne.