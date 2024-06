ChromeOS adopte Android pour booster l’IA sur les Chromebooks

Google a récemment annoncé une intégration majeure entre ChromeOS et la pile Android pour accélérer le déploiement des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) sur les Chromebooks et d’autres appareils. Cette initiative vise également à améliorer l’interopérabilité des appareils fonctionnant sous les logiciels de Google.

L’intégration inclut l’utilisation du noyau Linux d’Android et des frameworks Android comme éléments fondamentaux de ChromeOS. Selon Google, cette adoption offre de nombreuses opportunités pour le développement futur de ce système d’exploitation. Les applications Android sont déjà disponibles sur ChromeOS, et Google a récemment annoncé qu’il remplacera la pile Bluetooth de ChromeOS par celle d’Android à partir de la version 122.

En adoptant la pile Android, Google évite que le déploiement des fonctionnalités IA sur ChromeOS ne soit à la traîne par rapport aux appareils Android. En rendant ChromeOS « plus Android », Google espère accélérer les processus IA, simplifier les processus techniques et améliorer l’interopérabilité entre des appareils tels que les téléphones, les accessoires et les Chromebooks, comme expliqué dans un article de blog de l’entreprise.

Ces changements ne se limiteront pas à l’ajout de nouvelles fonctionnalités IA. Google a également souligné qu’ils permettront de « simplifier les efforts d’ingénierie » et d’améliorer la compatibilité entre divers appareils, tels que les téléphones et les accessoires, avec les Chromebooks.

Transition en douceur avec ChromeOS

Google assure que l’ajout d’Android à ChromeOS n’affectera ni la sécurité, ni l’interface habituelle, ni les capacités de gestion existantes. En procédant ainsi, l’entreprise espère rassurer la clientèle des écoles et des entreprises qui ont adopté les Chromebooks. Google ajoute qu’il faudra peut-être un certain temps avant que les utilisateurs ne remarquent cette intégration, si tant est qu’ils la remarquent. Le géant de la tech souhaite déployer l’implémentation par phases et rendre la transition « fluide » pour les utilisateurs. D’ici là, les utilisateurs peuvent toujours s’attendre à des mises à jour régulières de leur ChromeOS.

Fonctionnalités IA pour Chromebook Plus

Google a récemment étendu sa gamme de Chromebook Plus, plus onéreux, pour inclure une série de nouvelles fonctionnalités IA. La plus remarquable est « Help Me Write ». Grâce à cette fonctionnalité, le texte sélectionné peut être amélioré, résumé ou modifié en termes de ton avec l’aide de l’IA. Par exemple, l’outil reconnaît s’il pourrait être utile d’adopter un ton plus professionnel dans le cadre d’une discussion par e-mail.

Contrairement aux produits Copilot et Copilot+ de Microsoft, qui nécessitent une NPU pour se qualifier de « véritable » AI PC, les fonctionnalités IA de Google ne nécessitent aucune spécification supplémentaire au-delà de celles requises pour obtenir la désignation Chromebook Plus.