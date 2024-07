Adieu Galaxy S25+ ? Ce que l’absence d’un modèle phare pourrait signifier pour Samsung

Alors que le lancement de la série Galaxy S25 de Samsung se rapproche, des indices laissent penser que l’un des modèles phares pourrait disparaître. Selon une récente enquête menée par Android Headlines, les numéros de modèle de la série Galaxy S25 commencent à apparaître sur les sites de certification, et il semblerait que le Galaxy S25+ ne soit pas de la partie.

Android Headlines a découvert plusieurs numéros de modèle : SM-S931B/DS pour le Galaxy S25 standard et SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N, et SM-S9380 pour le Galaxy S25 Ultra. La lettre « B » indique une destination européenne, « U » désigne un modèle américain, et « N » correspond à un modèle sud-coréen. Cependant, aucun numéro de modèle n’est associé au Galaxy S25+, ce qui pourrait indiquer que Samsung envisage de supprimer ce modèle intermédiaire de sa gamme.

Depuis 2020, Samsung propose trois modèles pour chaque série Galaxy S : un modèle standard, un modèle Plus, et un modèle Ultra. L’abandon du Galaxy S25+ pourrait être une stratégie visant à rationaliser l’offre, mais cette décision semble contre-intuitive étant donné les chiffres de vente.

L’argument des ventes ne tient pas face aux données de Counterpoint Research. Les ventes des modèles Galaxy S+ ont augmenté de 53 % entre les séries S23 et S24, représentant 21 % des ventes totales des appareils Galaxy S24. Cela montre un intérêt croissant pour les modèles Plus, rendant la décision d’abandonner le S25+ encore plus surprenante.

L’abandon du Galaxy S25+ pourrait également sembler étrange au vu des offres concurrentes. Apple a récemment introduit un modèle Plus pour satisfaire les amateurs de grands écrans, et Google suit la même tendance avec sa série Pixel 9, diversifiant ses modèles en trois appareils distincts. La suppression du Galaxy S25+ laisserait un vide dans la gamme de Samsung, face à des concurrents qui augmentent leur présence sur ce segment de marché.

Outre le Galaxy S25+, que nous réserve la série Galaxy S25 ?

La série Galaxy S25 devrait être lancée début 2024, avec une annonce officielle probable en janvier ou février. Comme à l’accoutumée, on s’attend à des mises à jour matérielles significatives. Tous les modèles devraient être équipés des processeurs Snapdragon 8 Gen 4, spécialement optimisés pour la gamme Galaxy.

La potentielle absence du Galaxy S25+ dans la nouvelle série Galaxy S25 soulève des questions stratégiques pour Samsung. Alors que les ventes des modèles Plus sont en hausse et que la concurrence propose des alternatives similaires, la suppression de ce modèle pourrait être un pari risqué.