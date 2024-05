Google dévoile Chromebook Plus : l’IA accessible à partir de 349 dollars

2024 est l’année où l’IA s’impose dans le monde de la technologie. Alors que chaque grande entreprise technologique (et de nombreuses startups) intègre l’IA comme une fonctionnalité indispensable, Google et Microsoft sont à l’avant-garde de cette tendance. Récemment, Microsoft a présenté sa vision des Copilot+ PC, et cette semaine, Google dévoile son approche pour les Chromebooks. Mais est-ce vraiment plus accessible et abordable ?

Google a récemment annoncé une nouvelle gamme de Chromebook Plus, dotée de fonctionnalités IA innovantes et accompagnée d’un abonnement gratuit à Gemini Advanced.

Lancée en octobre 2023, l’initiative Chromebook Plus vise à offrir des Chromebooks plus haut de gamme à des prix abordables, répondant ainsi à la poussée récente de Microsoft dans le domaine de l’IA avec ses Copilot+ PC.

Un accès à l’IA pour tous proposé par Google

Google estime que l’IA ne devrait pas être réservée aux ordinateurs portables dépassant les 1 000 dollars. Les Chromebook Plus débutent à 349 dollars et vont jusqu’à 649 dollars, offrant souvent de meilleures performances et fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités IA qui seront déployées cette semaine, on retrouve :

Gemini en fenêtre de chat : L’assistant Gemini sera épinglé dans la barre des tâches de tous les Chromebook Plus. « Aidez-moi à écrire » : Cette fonctionnalité permet d’écrire, réécrire ou corriger des textes, accessible à travers toutes les applications et le navigateur Chrome. Génération d’images IA : Les utilisateurs pourront générer des images AI pour leur fond d’écran ou leurs arrière-plans de visioconférence, compatibles avec Google Meet, Teams et Zoom. Magic Editor dans Google Photos : Introduite sur les smartphones Pixel, cette fonctionnalité permet de retirer facilement les arrière-plans des photos sur les Chromebooks.

Nouvelles fonctionnalités de jeu

Reconnaissant la popularité croissante du gaming sur les Chromebooks, Google introduit plusieurs améliorations pour les joueurs :

Tableau de bord de jeu : Un centre de contrôle pour gérer les jeux, modifier les paramètres et intégrer des statistiques sociales. Cette fonctionnalité permet également d’enregistrer du contenu vidéo et de gameplay. Commandes de jeu : Une fonctionnalité permettant de remapper les contrôles de manette sur des touches spécifiques ou des boutons de souris, compatible avec les jeux Android et basés sur le cloud.

Autres améliorations de ChromeOS

En dehors de l’IA, ChromeOS bénéficiera de nouvelles fonctionnalités :

Enregistreur de GIF intégré.

Recherche améliorée dans le lanceur d’applications.

Intégration de Google Tasks dans le calendrier de la barre des tâches.

Toutes ces nouvelles versions sont disponibles dès aujourd’hui, avec d’autres fonctionnalités IA en cours de développement. Comme indiqué précédemment, les nouvelles fonctionnalités IA de Google ne fonctionnent pas localement, mais dans le cloud, utilisant les modèles avancés de Gemini. Cela signifie que certaines fonctionnalités nécessitent une connexion Internet et peuvent prendre du temps à s’exécuter. L’abonnement Gemini Advanced, normalement à 20 dollars par mois, est offert gratuitement pendant un an avec l’achat d’un Chromebook Plus, une valeur de 240 dollars. Cependant, pour continuer à utiliser Gemini Advanced après cette période, il faudra débourser 240 dollars par an.