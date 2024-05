OpenAI lance le développement de GPT-5 avec un focus sur la sécurité

OpenAI a annoncé son intention de créer un successeur à son modèle d’IA actuel, GPT-4. GPT-4 est à la base des produits actuels d’OpenAI, tels que la première version de l’IA générative ChatGPT, mais dans un nouvel article de blog, OpenAI a confirmé qu’un nouveau modèle était en cours d’élaboration, probablement GPT-5.

Plus précisément, le conseil d’administration d’OpenAI a formé un comité de sûreté et de sécurité, dirigé par les directeurs Bret Taylor, Adam D’Angelo, Nicole Seligman et le PDG Sam Altman. Ce comité sera « chargé de faire des recommandations à l’ensemble du conseil d’administration sur les décisions critiques en matière de sûreté et de sécurité pour les projets et les opérations de OpenAI ».

La première tâche du comité sera d’évaluer et de développer les processus de sécurité d’OpenAI au cours des 90 prochains jours, en gardant à l’esprit le développement du nouveau modèle.

« OpenAI a récemment commencé à former son modèle de la prochaine frontière et nous prévoyons que les systèmes qui en résulteront nous amèneront au niveau suivant de capacités sur notre chemin vers l’AGI », peut-on lire dans la déclaration. « Bien que nous soyons fiers de construire et de publier des modèles qui sont à la pointe de l’industrie en termes de capacités et de sécurité, nous nous réjouissons d’un débat solide à ce moment important ».

Cela fait un peu plus d’un an que GPT-4 a été publié en mars 2023 et quelques semaines seulement après que l’entreprise a lancé GPT-4o, un assistant d’IA multiformat pour le texte, la vidéo et l’audio.

Que pourrait apporter GPT-5 d’OpenAI ?

Bien que rien ne soit encore officiellement connu sur ce que GPT-5 pourrait apporter, on pense que l’automatisation en serait un élément central. Des rumeurs circulent sur l’amélioration des capacités de délégation des tâches et sur une plus grande précision dans les versions payantes et gratuites.

L’accent étant mis sur l’importance de la sécurité dans la formation aux données, comme en témoigne la formation du comité de OpenAI, il est probable que GPT-5 disposera également de protocoles et de cadres de sécurité intégrés.

S’exprimant sur les futurs modèles en mars, Altman a refusé de préciser ce que le modèle pourrait impliquer ou même comment il s’appellerait, se contentant de dire qu’il serait « plus intelligent ».