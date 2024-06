Acer lance la caméra 3D SpatialLabs Eyes pour capture et streaming en 3D

Acer n’est pas une marque que l’on associe généralement à la photographie, mais sa nouvelle caméra présente une particularité intéressante : la possibilité de prendre des photos et des vidéos en 3D stéréoscopique. Annoncée avant le salon Computex de la semaine prochaine, la caméra SpatialLabs Eyes Stereo Camera permet également aux utilisateurs de diffuser du contenu en 3D sur YouTube et de passer des appels vidéo en 3D sur Zoom, Teams et Google Meet.

Si la marque taïwanaise d’électronique est surtout connue pour ses ordinateurs portables et ses PC, elle est présente sur le marché de la 3D depuis un certain temps avec des écrans stéréoscopiques dans des ordinateurs portables et des moniteurs externes.

En effet, cette nouvelle caméra s’intègre parfaitement à la gamme d’appareils SpatialLabs 3D d’Acer, tels que l’ordinateur portable Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition, qui a impressionné par sa capacité à afficher des contenus 3D sans lunettes. Les images et les vidéos enregistrées sur la caméra SpatialLabs peuvent également être visionnées sur d’autres écrans compatibles 3D, des projecteurs 3D, des casques VR ou sur la caméra elle-même.

« La caméra stéréoscopique SpatialLabs Eyes complète la gamme de produits 3D stéréoscopiques d’Acer, en offrant des solutions allant de la capture et de la création de contenu à l’affichage et à l’interaction », a déclaré Jerry Kao, directeur de l’exploitation d’Acer Inc, dans un communiqué de presse de la société. « Nous espérons permettre aux utilisateurs de capturer le monde qui les entoure en 3D stéréoscopique grâce à ce nouvel appareil photo et nous sommes impatients de voir les possibilités et les contenus étonnants qu’ils pourront créer et partager ».

Le prix est élevé (549 dollars), mais la société affirme que le produit est destiné aux photographes. La caméra Acer SpatialLabs Eyes Stereo sera disponible au troisième trimestre de l’année en Amérique du Nord.

Caractéristiques de la nouvelle caméra SpatialLabs Eyes d’Acer

La caméra offre une résolution de 8 mégapixels par œil, dispose d’un miroir selfie intégré et d’un boîtier résistant aux intempéries. L’équipe à l’origine de la conception la qualifie de « format de poche » et affirme qu’elle est un « compagnon idéal pour capturer les moments de la vie quotidienne ».

Il existe un mode manuel pour les professionnels qui aiment ajuster les paramètres ISO, la balance des blancs et la vitesse d’obturation. L’appareil est également doté de fonctions de mise au point automatique et tactile, améliorées par la stabilisation électronique de l’image (EIS). Les capacités de chat vidéo en 3D seront assurées par le widget d’appel vidéo SpatialLabs et le streaming 3D via Acer SpatialLabs Player 3.0.

Parallèlement à l’annonce de la caméra, Acer a déclaré que l’application SpatialLabs Model Viewer Pro serait également lancée. Il s’agit d’un workflow de contenu 3D, avec des fonctionnalités adaptées à une utilisation commerciale.