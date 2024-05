Intel 14e génération : Raptor Lake Refresh vs Meteor Lake, quelles différences ?

Intel a récemment lancé ses processeurs de 14e génération, comprenant deux lignes distinctes : les Raptor Lake Refresh et les Meteor Lake.

Bien que ces deux types de processeurs soient classés sous la même génération, leurs architectures sont fondamentalement différentes. Découvrons les spécificités et les différences de ces deux séries de processeurs.

Qu’est-ce que les processeurs Intel Raptor Lake ?

Les processeurs Intel Raptor Lake utilisent l’architecture des 13e et 14e générations. Les processeurs de la 14e génération, nommés Raptor Lake Refresh, sont essentiellement des améliorations des processeurs Raptor Lake de 13e génération lancés en 2022.

Intel a ajouté des cœurs supplémentaires aux processeurs Core i7 de 14e génération, passant de 16 à 20 cœurs, tout en maintenant les mêmes prix de vente recommandés, offrant ainsi un meilleur rapport qualité-prix.

Voici une liste des processeurs de bureau utilisant l’architecture Raptor Lake Refresh :

Intel Core i9-14900/KF/KS/K/F/T

Intel Core i7-14700/KF/K/F/T

Intel Core i5-14600/KF/K/T

Intel Core i5-14500/T

Intel Core i5-14400/T/F

Intel Core i3-14100/F/T

Pour les ordinateurs portables, les modèles incluent :

Intel Core i9-14900HX

Intel Core i7-14700HX/14650HX

Intel Core i5-14500HX/14450HX

Intel Core 7-150U

Intel Core 5-120U

Intel Core 3-100U

Qu’est-ce que les processeurs Intel Meteor Lake ?

Bien que classés comme des puces de 14e génération, les processeurs Meteor Lake utilisent une architecture entièrement différente de celle des puces Raptor Lake. Ces processeurs adoptent la nouvelle nomenclature Intel Core Ultra et sont destinés aux ordinateurs portables. Les modèles comprennent :

Intel Core Ultra 5-125H/U

Intel Core Ultra 5-134U

Intel Core Ultra 5-135H/U

Intel Core Ultra 7–155 H/U

Intel Core 7-164U

Intel Core Ultra 7-165H/U

Intel Core Ultra 9-185H

Différences de nœud de processus

La principale différence entre Raptor Lake et Meteor Lake réside dans le nœud de processus utilisé. Raptor Lake utilise le nœud Intel 7 (10 nm), tandis que Meteor Lake utilise le nœud Intel 4 basé sur un processus de 7 nm. Un nœud de processus plus petit signifie des transistors plus petits, permettant d’intégrer plus de transistors dans la même surface, ce qui améliore la vitesse et l’efficacité énergétique.

Outre le plus grand nombre de transistors sur la puce, la taille réduite du nœud signifie également des améliorations en termes de vitesse d’horloge et d’efficacité. Ainsi, le nœud de processus Intel 4 utilisé pour les puces Meteor Lake signifie que ces puces consommeraient moins d’énergie malgré des performances similaires à celles des puces Raptor Lake.

Conception monolithique ou chiplet

Cependant, Intel ne s’est pas contenté de développer et d’utiliser un nœud de processus plus petit. Au lieu de cela, il a construit un tout nouveau design de puce (du moins pour Intel) qui est passé de la conception monolithique habituelle à une construction modulaire en chiplets.

Outre son avantage en termes de puissance, la modularité qu’apportent les chiplets signifie que Intel peut facilement personnaliser ses puces Meteor Lake, ce qui facilite le changement et même la construction de la génération actuelle de processeurs pour les développements futurs.

En outre, les conceptions chiplet peuvent conduire à un meilleur rendement. En effet, si un processeur présente un segment défectueux, Intel peut simplement remplacer l’unité défectueuse au lieu de mettre le processeur au rebut ou de le jeter complètement.

Graphique intégré Intel Arc contre Iris Xe et Intel UHD

Les puces Intel Meteor Lake présentent également un avantage plus important que le processeur Raptor Lake : son GPU intégré. La génération précédente utilisait Iris Xe et Intel UHD pour les processeurs avec graphiques intégrés. En revanche, les nouveaux processeurs Meteor Lake utilisent l’architecture Xe-LPG basée sur la Xe-HPG qu’Intel utilise pour ses GPU Arc.

Cette nouvelle architecture GPU confère aux nouveaux processeurs Meteor Lake une plus grande puissance de traitement, à tel point qu’elle est enfin à la hauteur des puissants GPU intégrés RDNA 3 d’AMD que l’on trouve dans ses APU pour ordinateurs portables Ryzen 8000. Cependant, comme Intel n’a pas encore sorti de processeurs Meteor Lake ou plus récent pour ordinateurs de bureau, nous ne savons pas encore si cet avantage se traduira également dans l’espace des ordinateurs de bureau.

Bien que les puces Meteor Lake d’Intel soient regroupées avec les processeurs Raptor Lake de 14e génération, le premier utilise de nouvelles technologies et des avancées que l’on ne retrouve pas dans le second. Il est plus efficace, dispose de graphiques intégrés plus puissants et est moins cher à produire, ce qui, espérons-le, se traduira par des économies pour le consommateur final.