Microsoft étend Copilot à Telegram : L’IA au cœur de vos conversations

Que vous aimiez ou détestiez l’IA Copilot de Microsoft, vous ne pourrez bientôt plus y échapper, car elle a récemment été repérée dans les applications de messagerie. En effet, Microsoft continue de marquer le monde de la technologie en étendant la portée de son populaire chatbot IA, Copilot, à l’application de messagerie Telegram.

Cette initiative stratégique permet aux utilisateurs d’intégrer de manière transparente des interactions IA dans leurs conversations quotidiennes. Connue pour son approche centrée sur la confidentialité, Telegram accueille désormais le bot officiel Copilot, avec une coche de vérification et le nom d’utilisateur @CopilotOfficialBot.

Accéder à Copilot sur Telegram est simple : il suffit de rechercher le chatbot et de partager son numéro de téléphone Telegram avec Microsoft. Cette étape, bien que nécessaire pour le bon fonctionnement du bot, pourrait susciter des interrogations parmi les utilisateurs de Telegram, particulièrement attachés à la forte emphase de l’application sur la confidentialité.

Le chatbot Copilot semble fonctionner actuellement dans Telegram aux États-Unis et au Royaume-Uni (et peut-être dans d’autres régions). D’après les premiers tests, la raison pour laquelle vous devez vérifier votre numéro de téléphone pour activer Copilot dans Telegram est d’empêcher les personnes au sein de l’UE d’y accéder (probablement en raison des réglementations sur les données et des lois plus strictes dans cette région). Nul doute qu’avec le temps les utilisateurs de l’UE auront la possibilité de l’essayer, mais pour l’instant, ils devront attendre.

Fonctionnalités et limitations de Copilot dans Telegram

Copilot pour Telegram reflète de nombreuses fonctionnalités de ses homologues, mais avec certaines restrictions. Contrairement à d’autres chatbots IA, il se concentre actuellement sur les interactions textuelles et ne prend pas en charge la génération d’images.

Cependant, ses capacités restent impressionnantes. Microsoft met en avant la possibilité de réaliser des recherches sur internet, de fournir des recommandations de films, de générer des routines d’entraînement, d’aider aux tâches de codage, de traduire des conversations et d’offrir des informations rapides.

Les utilisateurs doivent noter qu’il existe une limite quotidienne de 30 échanges conversationnels, ce qui signifie que l’utilisateur et Copilot peuvent échanger 30 messages dans les deux sens en 24 heures. Cette limitation vise à gérer l’allocation des ressources tout en garantissant un accès équitable pour tous les utilisateurs.

Une stratégie d’expansion

Cette expansion sur Telegram s’inscrit dans la stratégie globale de Microsoft d’intégrer Copilot dans divers produits et services. La société a déjà introduit Copilot pour les applications professionnelles, les PC avec une fonctionnalité Copilot intégrée, Copilot pour Microsoft 365, ainsi qu’une version premium offrant un accès à des modèles IA de pointe moyennant un abonnement mensuel.

Microsoft n’est pas seule dans ses efforts pour introduire des chatbots IA sur les plateformes de messagerie. D’autres entreprises, telles que Meta et Google, ont également intégré leurs modèles IA dans leurs applications de messagerie respectives. Cette tendance souligne l’importance croissante de l’IA dans la transformation de la communication et l’accès à l’information à l’ère numérique. Il sera intéressant de voir comment cette initiative influencera l’adoption et l’évolution des chatbots IA à l’avenir.