Acer Chromebook Plus Enterprise 515 et Spin 514 : Performances et sécurité au rendez-vous

Acer a dévoilé deux nouveaux ordinateurs portables Chromebook Plus Enterprise, conçus pour améliorer l’efficacité des environnements de travail basés sur le cloud.

Présentés lors du Computex 2024, les Acer Chromebook Plus Enterprise 515 et Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 promettent des performances robustes et une sécurité renforcée dans un format capable de résister aux contraintes imposées par les travailleurs hybrides.

Les nouveaux ordinateurs portables basés sur ChromeOS d’Acer sont dotés de fonctionnalités d’IA intégrées, visant à offrir des gains de productivité lors des sessions de collaboration en ligne. Cette initiative répond aux exigences croissantes des environnements de travail digital-first.

Acer Chromebook Plus Enterprise 515

Le modèle 515 d’Acer est équipé d’un grand écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, conçu pour séduire les professionnels de la finance, du commerce de détail et des services, grâce à un clavier numérique dédié.

Les spécifications techniques incluent jusqu’à un processeur Intel Core i7 150U et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X. Ce modèle se distingue par sa robustesse, son efficacité et sa grande capacité de traitement.

Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514

Le Spin 514, quant à lui, est doté d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, et de charnières à 360 degrés, permettant de le transformer en tablette. Reconnaissant la prévalence du travail hybride et le temps passé sur les applications de visioconférence, Acer a intégré des outils d’appel vidéo alimentés par l’IA de Google, offrant des améliorations de clarté et d’éclairage, ainsi que la suppression du bruit et le floutage de l’arrière-plan.

Durabilité et connectivité

Conçus avec un châssis durable conforme à la norme ML-STD 810H, les ordinateurs portables peuvent supporter un certain niveau d’abus, comme être transportés dans et hors des sacs.

Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve une autonomie allant jusqu’à 10 heures, une charge rapide, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, des ports HDMI et USB-C, ainsi qu’un écran Gorilla Glass pour le modèle Spin.

Disponibilité et prix

Le Acer Chromebook Plus Enterprise 515 sera disponible ce mois-ci au prix de 579 €. Le modèle tablette Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 sera disponible en juillet au prix de 679 €.

Un modèle distinct, le Chromebook Plus Spin 514 non-Enterprise, sera également disponible parallèlement au modèle axé sur les entreprises, au prix de 679 €. Acer positionne ce modèle comme étant adapté aux environnements éducatifs.