Premières images de la Galaxy Watch 7 Ultra : Un design carré et circulaire

Samsung se prépare à lancer une nouvelle montre connectée nommée « Galaxy Watch 7 Ultra », poursuivant ainsi sa série Classic avec ce modèle au design unique. Selon les rapports de Smartprix, cette série inclura pour la première fois une variante Ultra, dont les rendus ont été divulgués.

La Galaxy Watch 7 Ultra se distingue par un cadre extérieur légèrement carré avec un écran circulaire à l’intérieur, une déviation notable par rapport au cadran traditionnellement circulaire. Cependant, elle conserve la bague rotative, caractéristique des précédentes variantes Classic, comme le montrent les rendus.

Avec un écran de 1,5 pouce de diamètre, la Galaxy Watch 7 Ultra maintient la cohérence avec son prédécesseur, la Galaxy Watch 6 Classic. Cependant, ses dimensions globales sont plus grandes, à 47 x 47,4 x 16,4 mm.

La bague rotative affiche désormais des lignes au lieu des chiffres pour indiquer les heures, ajoutant une touche moderne au design.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations de la Galaxy Watch 7 Ultra

Le modèle Ultra intègre un troisième bouton circulaire, offrant potentiellement des fonctions uniques. Cette configuration pourrait ouvrir la voie à des fonctionnalités supplémentaires, notamment en lien avec l’IA de Samsung, Galaxy AI. À l’arrière de la montre, une disposition circulaire de capteurs, différente de celle de la Galaxy Watch 6 Classic, est présente.

Le bracelet semble plus large, et le boîtier comporte de petits trous, supposés être des microphones, ainsi qu’une grille de haut-parleurs plus grande. La montre sera disponible en couleurs noire et blanche, comme le montrent les rendus.

Des rapports antérieurs ont suggéré que la série Galaxy Watch 7 serait équipée d’un nouveau chipset, se rechargerait 50 % plus rapidement que son prédécesseur et pourrait enfin intégrer la surveillance de la glycémie.

Date de Lancement

L’événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 10 juillet à Paris, dévoilera les Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et Galaxy Ring. La Galaxy Watch 7 Ultra devrait également être présentée lors de cet événement.