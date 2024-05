Galaxy Watch 7 : Performances boostées avec la nouvelle puce Exynos W1000 en 3nm

La Samsung Galaxy Watch 7 devrait être lancée dans le courant de l’année. Les informations sur la montre connectée, qui pourrait être déclinée pour la première fois en modèle Ultra ou Pro, sont rares. Cependant, aujourd’hui, des informations intéressantes ont filtré.

Selon le Korea Economic Daily, la nouvelle Galaxy Watch 7 devrait être équipée d’un nouveau chipset 3 nm, le Exynos W1000. Cette puce pourrait apparemment offrir des performances 20 % plus rapides et une meilleure efficacité énergétique.

Un Exynos W1000 construit sur le nœud de processus de 3 nm de seconde génération de Samsung pourrait s’avérer significatif, car il dépasserait probablement l’Apple Watch Series 9, qui est équipée d’une puce de 5 nm.

On ne se plaindra jamais de performances accrues et d’une meilleure efficacité (c’est-à-dire d’une meilleure autonomie de la batterie), c’est donc une excellente nouvelle.

Rien n’indique si la nouvelle puce équipera les trois modèles probables de la Galaxy Watch 7 ou seulement les versions Pro ou Ultra. Cette année, nous nous attendons à une Galaxy Watch 7 standard, une Galaxy Watch 7 Pro (probablement à la place d’un modèle classique), et une Galaxy Watch 7 Ultra ultra haut de gamme.

3 modèles de Galaxy Watch 7 attendus cette année

Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le mercredi 10 juillet à Paris. Outre l’annonce de nouvelles montres Galaxy, l’événement devrait permettre de présenter la nouvelle génération de téléphones Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6.

La prochaine Galaxy Watch devrait être dotée d’un écran plus grand et d’un design plus durable. Outre les fonctions de santé et de fitness typiques des dispositifs portables, telles qu’une application ECG et le suivi du cycle menstruel, au moins l’une des nouvelles montres pourrait inclure des fonctions de surveillance de la glycémie.