Les spécifications détaillées de la ROG Ally X d’ASUS font surface avant son lancement

ASUS a récemment dévoilé des informations sur le successeur de son ordinateur de jeu portable ROG Ally, nommé ROG Ally X. Voici un aperçu détaillé de ce que nous réserve cette nouvelle version, basée sur les rapports de VideoCardz.

La ROG Ally X conservera le processeur Ryzen Z1 Extreme APU avec ses 8 cœurs Zen4 et ses 12 unités de calcul RDNA3, assurant ainsi des performances de pointe pour le jeu mobile.

L’écran de 7 pouces reste en full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la capacité de la batterie a été doublée pour atteindre 80 Wh, résolvant ainsi les problèmes d’autonomie de la version précédente.

L’une des principales améliorations concerne la mémoire. La ROG Ally X sera dotée de 24 Go de mémoire LPDDR5(X)-7500, contre 16 Go auparavant, ce qui se traduit par une bande passante plus élevée et de meilleures performances pour le GPU intégré. En termes de dimensions, l’appareil sera légèrement plus lourd avec un poids de 678 g et une épaisseur de 36,9 mm.

Le port pour GPU externe, autrefois connu sous le nom de ROG XG Mobile, a été remplacé par un port USB4 Type-C. ASUS a également amélioré le système de refroidissement en installant un ventilateur plus petit et plus fin, mais plus efficace, améliorant ainsi le flux d’air. Un nouveau « Precision D-Pad » a été ajouté, capable de supporter jusqu’à 5 millions de cycles.

Caractéristiques et logiciels

Côté connectivité, la ROG Ally X sera équipée du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Elle fonctionnera sous Windows 11 et bénéficiera d’une mise à jour du logiciel Armoury Crate SE, passant à la version 1.5, pour une expérience utilisateur optimisée.

La ROG Ally X sera officiellement dévoilée lors du Computex le 2 juin. Le prix reste à confirmer par ASUS, bien que des rumeurs suggèrent un tarif autour de 799 dollars.