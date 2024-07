Accueil » Fuite révèle le Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : Améliorations et déceptions

À quelques jours seulement de l’événement très attendu Galaxy Unpacked de Samsung, le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé une mine d’informations sur les futurs smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

La fuite de Blass, apparue dans un mail Substack, comprenait ce qui semble être des captures d’écran complètes du matériel promotionnel officiel des smartphones pliables de Samsung pour 2024. Bien que nous ayons déjà une idée assez précise de ce à quoi nous attendre, la fuite confirme essentiellement quelques grandes améliorations et le retour de certaines frustrations familières.

Galaxy Z Fold 6 : Améliorations incrémentales et déceptions

Les images confirment en grande partie que le Galaxy Z Fold 6 sera une mise à niveau incrémentale de son prédécesseur, le Z Fold 5. Le système de caméra, que Samsung n’a pas mis à jour depuis trois ans, semble rester inchangé. Le smartphone conserve la même batterie de 4 400 mAh et la même vitesse de charge de 25W, et même les tailles d’écran restent cohérentes.

Cependant, il y a des changements subtils dans les dimensions du téléphone. Il est légèrement plus court et plus large (1 mm dans les deux cas) que le Z Fold 5 et, plus important encore, il est listé avec une réduction de poids de 14 grammes.

Une amélioration notable pourrait être la luminosité de l’écran interne, qui, selon les images, est 1,5x plus lumineuse que le modèle précédent, atteignant 2 600 nits. De plus, le matériel promotionnel met en avant l’intégration des fonctionnalités Galaxy AI, telles que Entourer pour chercher avec le S Pen et l’interprète en direct.

Contrairement aux rumeurs, le Galaxy Z Fold 6 ne semble pas être doté d’une construction en titane ou de la protection Gorilla Glass Armor comme le Galaxy S24 Ultra.

Galaxy Z Flip 6 : Des mises à niveau substantielles

Le Galaxy Z Flip 6, quant à lui, semble recevoir des mises à jour plus substantielles. Le matériel promotionnel divulgué confirme une batterie de 4 000 mAh, la plus grande jamais vue dans un téléphone Galaxy Z Flip, répondant ainsi aux préoccupations concernant l’autonomie des modèles précédents. Le téléphone est également répertorié avec une nouvelle caméra principale de 50 mégapixels, comme cela avait été précédemment annoncé.

Bien que les dimensions physiques du Z Flip 6 restent inchangées par rapport à son prédécesseur, le matériel promotionnel révèle une addition notable : une chambre à vapeur. Cela pourrait améliorer les performances thermiques du téléphone, atténuant les problèmes de surchauffe qui ont affecté les modèles Z Flip précédents.

Les deux smartphones sont censés être alimentés par le chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. De plus, les deux smartphones sont répertoriés avec 12 Go de RAM, ce qui pourrait être une première pour la série Z Flip.

Résistance à la poussière et à l’eau : Une première pour les pliables de Samsung

Un développement intéressant est que les deux smartphones sont répertoriés avec une cote IP48. Bien que les deux smartphones aient eu le même niveau de résistance à l’eau ces deux dernières années, c’est la première fois que les pliables de Samsung pourraient officiellement avoir une protection contre l’infiltration de poussière, même si ce n’est pas la norme IP68 typique des flagships plus traditionnels.

Bien que cette fuite soit probablement précise, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour confirmer les détails des pliables 2024 de Samsung. L’événement Galaxy Unpacked est prévu pour le 10 juillet.