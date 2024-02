MWC 2024 : 5 nouveaux détails sur la Samsung Galaxy Ring que nous avons appris

Lors de l’événement Unpacked 2024, Samsung a ébranlé le monde de la technologie en présentant, aux côtés de la série Galaxy S24, une innovation qui pourrait redéfinir l’interaction avec nos appareils numériques : la Galaxy Ring.

Ce bijou technologique, qui a fait sa première apparition publique à l’occasion du MWC 2024 à Barcelone, promet d’allier style, confort et technologie de pointe. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette révolution à porter au doigt.

Une palette de couleurs et de tailles pour tous

Samsung a confirmé que la Galaxy Ring serait disponible dans une gamme de couleurs classiques : Noir, Argent et Or. Plus impressionnant encore, il offrira un choix parmi 9 tailles différentes, de 5 à 13, offrant ainsi une adaptabilité sans précédent par rapport à ses concurrents tels que la Oura Ring.

Cette diversité de tailles souligne l’engagement de Samsung à fournir un confort personnalisé à chaque utilisateur.

Légèreté et confort

Les différentes tailles signifient que le poids de toutes ces variantes sera également différent. Cependant, le point positif est que la Galaxy Ring ne pèsera au maximum que 2,9 grammes. Cela représente la moitié du poids de la variante la plus lourde de la Oura Ring, qui pèse 6 grammes.

Il s’agit là d’un élément important qui, on le comprendra, fera toute la différence dans l’élaboration d’une bonne expérience utilisateur globale.

Autonomie révolutionnaire

En ce qui concerne les options de taille et le poids de la Galaxy Ring, l’autonomie de la batterie de ses variantes sera également prise en compte. Grâce à la présence de Financial News à la réunion d’information sur la Galaxy Ring, nous disposons de quelques détails importants à ce sujet.

Han Pak, vice-président et chef de l’équipe Digital Health de Samsung, a déclaré que la Galaxy Ring offrirait aux utilisateurs une autonomie « d’environ 5 à 9 jours ». Ainsi, même la variante la plus légère de la Galaxy Ring offrira une autonomie d’environ 5 jours, ce qui est plutôt solide.

Bien entendu, des tests en situation réelle permettront de vérifier la véracité de cette affirmation. Cependant, il est compréhensible d’attendre ce type d’autonomie de la part des bagues connectées, d’autant plus qu’elles ne disposent pas des écrans les plus gourmands en énergie.

Une fenêtre sur votre santé

Samsung a beaucoup réfléchi à la conception de la Galaxy Ring pour en faire un dispositif portable axé sur la santé. Au cours de la réunion d’information, Financial News a noté que Pak avait déclaré : « Nous avons choisi le doigt parce qu’il est traversé par de nombreux vaisseaux sanguins et veines, de sorte qu’il est très facile de recueillir les informations qui sont en fait collectées à partir du poignet ».

Il est donc compréhensible que le choix de la forme de l’appareil soit soutenu par des fonctionnalités qui ont du sens. La Galaxy Ring sera dotée d’une fonction appelée My Vitality Score. Elle fournira aux utilisateurs une sorte de score de préparation physique et mentale. Elle montrera aux utilisateurs à quel point ils peuvent être productifs sur la base de ce score. Cette fonction utilisera les données extraites du suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et d’autres capteurs.

En outre, la Galaxy Ring proposera également à ses utilisateurs des Booster Cards, qui leur fourniront des conseils supplémentaires dans l’application Samsung Health. Pak a également confirmé que Samsung travaille sur un coach de fitness IA, et nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit intégré dans le cadre de la bague lorsqu’elle arrivera sur le marché.

En outre, Pak a confirmé que la Galaxy Ring offrira un suivi de la fertilité pour les femmes. Cette fonction sera disponible par le biais d’une intégration dans l’application partenaire de Samsung appelée Natural Cycles.

Sans oublier que la Galaxy Ring offrira également à ses utilisateurs un suivi avancé de leur sommeil. En se basant sur les données de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et des mouvements effectués par l’utilisateur pendant son sommeil, la Galaxy Ring sera en mesure de fournir des mesures détaillées sur le sommeil. Elle sera également dotée d’une fonction « Apnée du sommeil ». C’est très intéressant, et j’ai hâte de la tester lorsqu’elle arrivera sur le marché !

Fenêtre de lancement et écosystème Samsung

Pour l’essentiel, les détails concernant la date de sortie de la Galaxy Ring sont encore confidentiels, et nous n’avons rien de concret de la part de Samsung. Cependant, Dr. Pak a annoncé que la Galaxy Ring sortirait « plus tard dans l’année ».

Il est fort probable que la Galaxy Ring soit lancée en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 vers la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août. Cela correspond à ce que Pak a dit à The Elec lors d’un briefing sur la Galaxy Ring au MWC 2024 récemment, teasant son lancement dans la seconde moitié de l’année. En outre, Pak a également déclaré que la R&D pour la Galaxy Ring est en phase finale.

Financial News était également présent lors de ce briefing et a noté que Pak a déclaré : « Les gens veulent des produits confortables, élégants, dotés d’une bonne batterie et qui durent longtemps. En tenant compte des avis de ces utilisateurs, nous en sommes venus à penser que le moment était venu ». Cela explique pourquoi Samsung souhaite que la bague soit commercialisée cette année.

Nous savons déjà que la Galaxy Ring de Samsung pourrait ne pas être compatible avec iOS, puisque la plupart des montres Galaxy récentes ne le sont pas non plus. L’exclusivité Android est ce qui permet à l’écosystème de Samsung de prospérer avec l’ajout de la bague. Cependant, on peut espérer que Samsung n’imposera pas d’abonnement à la Galaxy Ring pour qu’elle puisse exprimer tout son potentiel en tant que patron de la santé et du bien-être.

Une erreur à ne pas faire

Oura Ring souffre de ce problème, car un grand nombre de ses fonctionnalités sont enfermées derrière un abonnement payant. Or, Samsung n’a pas besoin de cet abonnement pour survivre sur le marché. Il n’est donc pas logique qu’elle impose quoi que ce soit de ce genre.

Cependant, les utilisateurs bénéficieront certainement de leur appartenance à l’écosystème Samsung. Pak a révélé que le fait de porter à la fois une Galaxy Watch et un Galaxy Ring améliorera encore la précision des mesures, notamment en ce qui concerne le suivi du sommeil. Cela donnera sans aucun doute à Samsung une longueur d’avance sur les autres fabricants de smartphones qui n’ont pas encore mis en place cet écosystème rigide.

Par ailleurs, des rapports suggèrent également qu’Apple est en train de développer une bague connectée pour concurrencer la Galaxy Ring de Samsung. Si c’est le cas, Samsung doit se méfier, car Apple ne plaisante pas. En outre, seul l’avenir nous dira si nous sommes prêts à porter une bague Galaxy Ring.