OpenAI et News Corp signent un accord majeur pour stimuler ChatGPT

OpenAI, la société d’intelligence artificielle (IA) à l’origine du chatbot le plus populaire au monde, ChatGPT, a annoncé un important partenariat pluriannuel avec le titan des médias News Corp.

L’accord, dont la valeur est estimée à 250 millions de dollars sur 5 ans, donne à OpenAI un accès sans précédent à un vaste répertoire de contenus journalistiques provenant de l’énorme portefeuille de marques de médias du propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post.

L’actualité s’invite dans ChatGPT

L’accord permettra à OpenAI de faire apparaître le contenu du géant détenu par la famille Murdoch en réponse aux demandes des utilisateurs sur ChatGPT.

En outre, l’entreprise technologique américaine exploitera l’immense base de données d’articles de News Corp pour former et affiner ses modèles d’IA, dans le but d’améliorer les performances et les capacités de ChatGPT et de ses autres offres.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat en déclarant : « Notre partenariat avec News Corp est un moment de fierté pour le journalisme et la technologie. Nous apprécions énormément l’histoire de News Corp en tant que leader dans le domaine des informations de dernière minute dans le monde entier, et nous sommes ravis d’améliorer l’accès de nos utilisateurs à ces informations de haute qualité ».

Robert Thomson, directeur de News Corp, a salué cet accord comme un « accord historique » qui « établira de nouvelles normes en matière de véracité, de vertu et de valeur à l’ère numérique ». Ce partenariat intervient à un moment où les entreprises à la pointe de la technologie de l’IA générative cherchent de plus en plus à conclure des accords formels avec les éditeurs afin d’éviter les problèmes juridiques et de droits d’auteur lorsqu’elles utilisent du contenu pour entraîner leurs modèles d’IA.

Les organismes de presse s’adaptent à l’IA

Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Anticipant la tendance croissante des gens à utiliser des chatbots d’IA pour de plus en plus de services, comme l’information, les médias ont commencé à travailler avec des entreprises d’IA pour s’assurer qu’ils ne sont pas laissés pour compte.

Les responsables des médias s’inquiètent du fait que si les gens n’ont qu’à demander à un chatbot IA quels sont les principaux sujets de la journée et n’ont plus besoin de visiter leurs sites Web, leurs revenus seront considérablement affectés. Ce mois-ci, nous avons déjà constaté que Google s’apprêtait à devenir un guichet unique pour toutes vos demandes de renseignements en commençant à afficher des résultats générés par l’IA.

L’accord historique conclu par OpenAI avec News Corp fait suite à des accords analogues avec le Financial Times, Axel Springer et l’Associated Press. Google, grand concurrent d’OpenAI dans le domaine de l’IA générative, a également conclu des accords avec News Corp et Reddit pour accéder à leur contenu à des fins d’entraînement à l’IA.

Dans le cadre de ces partenariats, les entreprises technologiques développent souvent des produits et des fonctions alimentées par l’IA que les éditeurs intègrent ensuite dans leurs plateformes pour aider à former de Large Language Model (LLM) qui les rendent plus intelligents et plus à jour sur les événements mondiaux.