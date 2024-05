Sonos Ace : Le casque sans fil le plus attendu annoncé pour le 21 mai

Le spécialiste de l’audio à la maison, Sonos, a récemment suscité l’enthousiasme de ses fans en annonçant, par des e-mails et sur les réseaux sociaux, l’arrivée imminente de son produit « le plus demandé ». Ce produit, qui sera dévoilé ce mardi 21 mai, semble être le très attendu casque sans fil Sonos Ace.

Initialement prévu pour juin, le lancement du Sonos Ace semble avoir été avancé. Cette anticipation est probablement liée à des fuites récentes où les casques ont été aperçus en vente chez le revendeur autorisé Schuurman. Le terme « le plus demandé » utilisé par Sonos laisse peu de doute quant à l’identité de ce nouveau produit.

Le lancement anticipé du Sonos Ace pourrait également être une stratégie de la part de Sonos pour apaiser les critiques entourant le déploiement de leur nouvelle application. Cette application, sortie plus tôt ce mois-ci, a été en partie conçue pour supporter le Sonos Ace.

Cependant, elle manque encore de certaines fonctionnalités essentielles, comme le minuteur de sommeil et la gestion de la bibliothèque locale, qui pourraient prendre plusieurs mois à être intégrées.

En parallèle, Sonos prépare également la sortie de la Roam 2, prévue pour juin. Cette nouvelle enceinte ressemblera fortement à la Roam originale, avec quelques améliorations comme un logo « Sonos » assorti en couleur et un bouton dédié à l’appairage Bluetooth. La Roam initiale avait des défauts notables, notamment l’obligation de configuration par Wi-Fi avant l’utilisation du Bluetooth et un processus d’appairage peu intuitif.

Peu d’autres surprises attendues cette semaine hormis le Sonos Ace

En dehors des Ace et Roam 2, Sonos n’a pas d’autres annonces majeures prévues cette semaine. Des rumeurs circulent sur un dispositif de streaming TV et une nouvelle barre de son Sonos Arc, mais ces produits ne sont pas attendus avant la fin de l’année. Il semble également peu probable que le produit le plus demandé soit le prochain Sonos Sub ou la Sonos Era 100 destinée aux entreprises. Tout indique que le casque Sonos Ace est prêt à ouvrir la voie à de nouvelles catégories de produits pour la marque.

Le lancement du Sonos Ace pourrait marquer un tournant pour Sonos, en répondant aux attentes des utilisateurs et en élargissant son portefeuille de produits. Ce lancement stratégique pourrait également redorer l’image de la marque après les critiques reçues sur leur nouvelle application, montrant ainsi leur capacité à innover et à s’adapter aux demandes du marché.