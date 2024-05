WhatsApp introduit des passkeys sur iOS pour une connexion plus sécurisée

Une application de plus rejoint l’avenir sans mot de passe qui nous a été promis. La célèbre application de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, prend des mesures pour renforcer la sécurité des comptes des utilisateurs d’iPhone. Après l’introduction des Passkeys sur les appareils Android il y a quelques mois, la fonctionnalité est maintenant disponible sur iOS.

Pour rappel, les Passkeys constituent une méthode de connexion plus sûre que les traditionnels codes d’accès par SMS, qui peuvent parfois faire l’objet de tentatives d’hameçonnage. Il stocke en toute sécurité un code d’authentification sur votre appareil, qui est lié à un code unique détenu par WhatsApp.

Lorsque vous souhaitez vous connecter, il vous suffit de vérifier votre identité à l’aide de la reconnaissance faciale (Face ID), de la numérisation des empreintes digitales (Touch ID), ou d’un code PIN ou d’un code de passe sécurisé sur votre appareil. Cette méthode élimine également le besoin de codes SMS à usage unique, facilement compromis.

Selon Engadget, Alice Newton-Rex, chef de produit chez WhatsApp, est enthousiaste à propos de cette sécurité renforcée, déclarant que « la vérification Passkey rendra la reconnexion à WhatsApp plus facile et plus sûre. Nous sommes ravis de lancer cette fonctionnalité sur WhatsApp et d’offrir aux utilisateurs un niveau de sécurité supplémentaire ». En outre, le déploiement de la fonctionnalité a été rapidement partagé sur X :

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous souhaitez essayer cette nouvelle méthode de connexion, vous pourrez bientôt le faire. La fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tout le monde dans les prochains jours. Pour activer les passkeys, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte WhatsApp en cliquant sur Compte > Clés d’accès.

Une sécurité supplémentaire pour WhatsApp

L’arrivée des passkeys sur WhatsApp pour les utilisateurs iOS offre une expérience de connexion plus pratique qui rend la plateforme plus sûre et moins vulnérable au phishing. Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de la tendance générale à l’adoption de méthodes d’authentification plus strictes et garantit la confidentialité et la protection de vos conversations.

Alsaweh précise que les utilisateurs continueront à scanner un QR code à partir du menu « Appareils liés » de l’application smartphone pour se connecter à WhatsApp sur d’autres appareils, « puisque Mac, Windows et le Web ne peuvent pas être des appareils principaux pour un compte ». Cette méthode est analogue, bien qu’un peu plus compliquée, à celle utilisée pour les passkeys lors de la connexion à un service sur les navigateurs Web de bureau — sauf que dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est de scanner le QR code du passkey à l’aide de l’application caméra par défaut de votre téléphone.