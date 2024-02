Sonos TV : révolution du streaming et de la connectivité

Reconnu pour ses enceintes sans fil parmi les meilleures du marché, Sonos, semble prête à révolutionner le monde des boîtiers de streaming avec un nouveau projet audacieux.

Un brevet déposé le 14 décembre de l’année dernière laisse entrevoir la possibilité d’un boîtier multimédia tout-en-un, visant à concurrencer des géants tels que Roku et Apple TV. Ce dispositif, potentiellement baptisé Sonos TV, se distinguerait notamment par la présence de plusieurs ports HDMI, facilitant la connexion d’une gamme d’appareils externes comme des barres de son, consoles de jeux, lecteurs Blu-ray, et plus encore.

D’après une analyse récente du brevet de Sonos TV publiée par Lowpass, cette innovation permettrait de relier le boîtier à un téléviseur par un unique câble HDMI, simplifiant ainsi considérablement l’installation et la gestion des connexions. Bien que Sonos n’ait pas encore confirmé officiellement ces informations, des rumeurs suggèrent une possible sortie de ce dispositif entre la fin de 2024 et le début de 2025, avec un prix avoisinant les 150 à 200 dollars, selon un rapport antérieur.

Le Sonos TV embarquerait des applications de services de streaming populaires tels que Netflix et Disney+, et supporterait les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, promettant ainsi une expérience utilisateur enrichie et immersive. En intégrant plusieurs ports HDMI, le Sonos TV pourrait également agir comme un récepteur A/V, synchronisant l’audio à travers tout un système sonore et offrant une solution élégante pour un salon ordonné, rappelant le concept du One Connect Box de Samsung.

Une caractéristique notable du Sonos TV serait l’absence de télécommande physique, privilégiant une approche de contrôle par une nouvelle application mobile. Cette méthode de contrôle secondaire, déjà utilisée pour la configuration des enceintes et barres de son de Sonos, serait favorisée pour sa simplicité par rapport à la navigation dans les menus télévisuels traditionnels.

Un simple brevet à ce jour

Le brevet mentionne également une fonctionnalité « Amis & Famille » permettant aux utilisateurs de se suivre mutuellement et de faire des recommandations de films et séries TV, ajoutant une dimension sociale à l’expérience Sonos TV. Contrairement à d’autres dispositifs de streaming, le Sonos TV pourrait ne pas inclure une boutique d’applications intégrée, laissant la gestion et les mises à jour des applications de streaming à la charge du dispositif lui-même.

Toutefois, il est important de souligner que ces informations restent spéculatives, basées sur une demande de brevet en attente, et pourraient différer du produit final. Si Sonos parvient à concrétiser ce projet, le Sonos TV pourrait redéfinir l’avenir des systèmes de home cinéma, en proposant une solution média centrale intégrée, facilitant la connectivité et la gestion des différents appareils de divertissement au sein du foyer.