Sonos Roam 2 : Améliorations subtiles pour une expérience utilisateur optimisée

Sonos met à jour son enceinte portable compacte, la Roam, avec un modèle de seconde génération qui apporte principalement des améliorations mineures pour une meilleure expérience utilisateur.

Disponible dès aujourd’hui pour 199 euros, le nouveau modèle Sonos Roam 2 est plus une version 1.5 qu’une véritable deuxième génération.

La Roam 2 peut être utilisée immédiatement dès sa sortie de la boîte, comme n’importe quelle autre enceinte Bluetooth. Contrairement à l’original, qui nécessitait un processus de configuration initial avec l’application Sonos sur votre réseau Wi-Fi domestique avant de pouvoir être utilisée en déplacement, la Sonos Roam 2 offre une configuration beaucoup plus simple et pratique.

En plus, la Sonos Roam 2 intègre désormais un bouton de jumelage Bluetooth dédié à l’arrière, alors que le modèle précédent combinait cette fonction avec le bouton d’alimentation. Cela simplifie grandement l’utilisation, évitant de devoir maintenir le bouton enfoncé pendant différentes durées pour des résultats variés.

Améliorations de la batterie et autres fonctionnalités

Les propriétaires du modèle original seront probablement curieux de connaître la durée de vie de la batterie. Contrairement aux Move et Move 2, la Roam (et maintenant la Sonos Roam 2) ne dispose pas d’une batterie remplaçable par l’utilisateur. Cependant, Sonos a optimisé la batterie pour une meilleure performance, même si la durée maximale d’écoute continue de 10 heures reste inchangée.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a indiqué que la batterie avait été optimisée pour offrir une meilleure autonomie, sans entrer dans les détails. Les clients voulaient des boutons plus tactiles et la liberté d’utiliser l’enceinte immédiatement après l’achat, et Sonos a répondu à ces attentes.

Design et options de couleur de la Sonos Roam 2

La Sonos Roam 2 conserve des fonctionnalités comme le Sound Swap, qui permet de transférer facilement la musique entre l’enceinte et d’autres enceintes de la marque. Elle peut également se connecter à n’importe quelle source compatible Bluetooth et partager cet audio avec l’ensemble de votre système Sonos. Le port USB-C reste réservé à l’alimentation et ne permet pas d’entrée audio, contrairement au Move 2.

Le modèle Roam 2 se décline en noir, vert, orange ou blanc. Une différence notable est que le logo Sonos est désormais assorti à la couleur du boîtier au lieu d’être en texte blanc comme auparavant.

En somme, la Sonos Roam 2 est une mise à jour incrémentale qui améliore l’expérience utilisateur avec des ajustements bienvenus. Si vous avez aimé la première génération, la Roam 2 devrait également vous satisfaire avec ses améliorations pratiques et son design coloré.