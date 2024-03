Sonos prépare l’été : Lancement imminent de la Roam 2 et plus encore

Le populaire fabricant renommé d’équipements audio, Sonos, s’apprête à ravir ses aficionados avec le successeur tant attendu de la Roam, son enceinte nomade lancée en 2021.

D’après la newsletter Power On de Bloomberg, signée Mark Gurman, la Roam 2 devrait faire son entrée sur le marché juste à temps pour accompagner toutes vos escapades estivales. Cette annonce intervient dans un contexte où la marque souhaite renforcer sa présence sur le segment des enceintes portables.

La première version de la Roam a marqué les esprits par son design compact et triangulaire, ne pesant pas plus de 500 g, tout en offrant une impressionnante qualité sonore pour sa taille. La Roam 2, tout en conservant ces attributs clés, intégrera le panneau de contrôle tactile déjà présent sur d’autres produits phares de la marque, tels que la Era 100.

En parallèle, Sonos met les bouchées doubles en développant une nouvelle application destinée à améliorer l’expérience utilisateur de ses dispositifs, à commencer par la Roam 2. Cette application vise à faciliter la connexion et le contrôle de l’enceinte, promettant ainsi une expérience encore plus intuitive et agréable pour les utilisateurs.

Grosse année pour Sonos

Mais Sonos ne s’arrête pas là. La firme travaille également sur un casque audio haut de gamme, se positionnant comme un concurrent direct des AirPods Max d’Apple. Avec un prix annoncé de 450 dollars, ce casque est également prévu pour une sortie en juin, bien qu’il accuse un léger retard par rapport au planning initial.

Cette double sortie témoigne de l’ambition de Sonos de diversifier son offre produit et de s’affirmer sur le marché des accessoires audio portables de haute qualité. La Roam 2, en particulier, est attendue avec impatience par la communauté des mélomanes nomades, désireux de combiner mobilité et excellence sonore sans compromis.

Alors que l’été approche, les amateurs de musique peuvent se réjouir : la Sonos Roam 2 promet d’être le compagnon idéal pour toutes vos aventures en plein air, apportant une bande-son de qualité à vos moments les plus précieux.