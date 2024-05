iPhone 16 : Les couleurs révélées par Ming-Chi Kuo

Alors que nous nous rapprochons du lancement de l’iPhone 16, les fuites et rumeurs se multiplient. Ming-Chi Kuo, analyste Apple chez TF International, a fait via un tweet ce qu’il appelle une « prédiction » sur les couleurs dans lesquelles la prochaine série d’iPhone 16 sera disponible.

Étant donné les antécédents de Ming-Chi Kuo, on peut accorder plus de poids à ses prévisions qu’aux spéculations des analystes habituels de Wall Street. Il s’agit des smartphones qu’Apple présentera au public au début du mois de septembre et qui sont généralement commercialisés plus tard au cours du même mois.

Le tweet de Kuo indique que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront disponibles en « noir, blanc (ou argent), gris (ou titane naturel) et rose ». Il semblerait que l’option Rose remplacera l’option Bleu titane actuellement proposée. Les cinq options de couleur pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus mentionnées par Kuo sont le noir, le vert, le rose, le bleu et le blanc. Les cinq couleurs actuellement disponibles pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont le bleu, le rose, le jaune, le vert et le noir.

Si Kuo a raison au sujet des options de couleurs de l’iPhone non Pro 2024, le blanc est la couleur qui disparaîtra pour être remplacée par le jaune. L’analyste de TF International a ajouté qu’Apple pourrait donner un nom différent à des couleurs déjà utilisées, même si elles sont identiques. Il a également déclaré que même si Apple donne à une couleur pour les modèles à venir le même nom qu’une option disponible pour un téléphone existant, il se peut que l’aspect soit différent.

Le retour du « or rose » pour l’iPhone 16 Pro ?

L’abonné de « X » @ArnaudDucouret a posté une image de ce à quoi pourrait ressembler la série iPhone 16 Pro si les prévisions de Kuo sont correctes. Si c’est le cas, ce sera la première fois que la série Pro inclura le Rose et cela rappelle l’enthousiasme que la couleur Or rose a apporté à l’iPhone en 2015 lorsque l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus ont été proposés dans cette teinte.

Alors que beaucoup pensaient que l’iPhone 6s or rose avait été créé pour attirer les femmes, la couleur a été présentée par Apple comme donnant au smartphone un aspect classe et haut de gamme.

Ces révélations ajoutent à l’anticipation croissante autour du lancement de l’iPhone 16, et il est probable que d’autres détails émergeront à mesure que la date de sortie approche.