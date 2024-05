Galaxy S24 FE et les premiers pliables FE : Samsung pourrait élargir sa gamme Fan Edition

Née des cendres littérales du Galaxy Note 7 en 2017, la collection Fan Edition de Samsung continue de surprendre en restant vivante et active. Elle propose des smartphones, tablettes et écouteurs haut de gamme à des prix défiant toute concurrence, ciblant les aficionados de Galaxy les plus assidus mais au budget limité à travers le monde.

Après l’introduction du premier modèle Galaxy Buds FE et de deux tablettes Fan Edition l’année dernière, cette gamme en pleine expansion et de plus en plus populaire devrait se tourner vers les smartphones pliables en 2024, en plus de remplacer le Galaxy S23 FE par une variante Galaxy S24 FE.

Contrairement aux Galaxy Z Fold 6 ou Galaxy Z Flip 6, ces appareils restent largement enveloppés de mystère, bien qu’une nouvelle source du nom de X tente aujourd’hui de révéler quelques détails clés sur les modèles Galaxy S24 FE, Galaxy Fold FE, et Galaxy Flip FE.

Quelques informations sur le Galaxy S24 FE

La fiche technique du Galaxy S24 FE pourrait inclure :

Processeur Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 2

8 Go de RAM

Configurations de stockage de 256 et 512 Go

La crédibilité de ces spécifications, révélées aujourd’hui par « kro », est incertaine sans information interne concrète, mais il semble plus plausible que le Galaxy S24 FE soit équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, en suivi logique du S23 FE alimenté par le Gen 1. Ce qui est moins crédible est que la variante Exynos du Galaxy S24 FE puisse être aussi avancée que les S24 et S24+, mais des choses plus étranges ont été observées dans l’industrie mobile ces dernières années.

Par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S24 FE serait proposé avec un stockage de base augmenté de 128 à 256 Go, avec une option supplémentaire offrant jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Garder un tel appareil abordable impliquerait de conserver les 8 Go de RAM du S23 FE pour les deux modèles S24 FE, avec des spécifications « similaires ou légèrement inférieures à celles du S24 standard ». Ces prévisions restent vagues et sujettes à interprétation, surtout étant donné la fiabilité discutable de cette source X en particulier.

Les Galaxy Fold FE et Flip FE pourraient être étonnamment puissants

Personne ne sait exactement quand Samsung prévoit de dévoiler le Galaxy S24 FE, mais l’existence et la sortie éventuelle de l’appareil ne sont guère sujettes à débat. La situation est différente pour les Galaxy Fold FE et Flip FE, qui pourraient être en développement ou non, et dont la sortie pourrait se faire ou non d’ici fin 2024.

Cette incertitude n’est pas totalement dissipée par @kro_roe, qui semble suggérer que le processeur Exynos 2400+ « prévu » pour les Galaxy Fold FE et Galaxy Flip FE pourrait encore changer. Pour l’instant, aucun chipset de ce nom n’a été annoncé, mais cela indique clairement qu’il s’agirait d’une version améliorée du Exynos 2400 actuellement utilisé pour les Galaxy S24 et S24+ en France.

Ainsi, les premiers smartphones pliables Fan Edition de Samsung pourraient surpasser non seulement les flagships traditionnels S24 et S24+, mais aussi les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 non-FE.

Samsung sera-t-elle capable de maintenir les prix des Galaxy Flip FE et Fold FE à des niveaux raisonnables si cette rumeur se confirme ? Ces questions demeurent sans réponse pour l’instant.