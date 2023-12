Le Samsung Galaxy S23 FE arrive en Europe cette semaine

Samsung France a confirmé en début de semaine que le Galaxy S23 FE serait enfin disponible à l’achat en France à partir du 8 décembre. De toute évidence, cela signifie que Samsung lancera le smartphone dans d’autres pays européens cette semaine également.

Cela fait près de deux mois que le Galaxy S23 FE a fait ses débuts aux États-Unis, mais si vous attendez patiemment que le smartphone soit disponible en Europe, vous devez savoir qu’il est équipé d’un chipset différent.

Alors que les clients américains ont reçu le modèle basé sur le Snapdragon, les fans européens devraient recevoir la variante basée sur la puce Exynos. C’est, avec le prix, la seule différence entre les deux versions du Galaxy S23 FE.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la version américaine du Galaxy S23 FE est équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, tandis que la version européenne devrait être livrée avec le chipset Exynos 2200 de Samsung.

Pour les non-initiés à la technologie, cela ne signifie peut-être rien, mais ceux qui sont obsédés par les benchmarks seront probablement très déçus. En ce qui concerne le prix, Samsung France n’a rien dit à ce sujet, mais s’il coûte plus cher que le Galaxy S23 classique, il sera probablement mort à l’arrivée.

Le Galaxy S23 FE est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution full HD+, tandis que le Galaxy S23 a un écran AMOLED de 6,1 pouces légèrement plus petit (full HD+ également). Le Galaxy S23 FE est doté d’une mémoire vive de 8/128 Go ou 8/256 Go et d’une triple caméra : 50 mégapixels + 8 mégapixels + 12 mégapixels.

Le smartphone est également alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, ce qui est considérablement plus important que la batterie de 3 900 mAh du Galaxy S23 normal.