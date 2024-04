Fin de route pour le VPN Google One : Google annonce sa suppression

L’abonnement payant de Google, Google One, est bien plus qu’un simple espace de stockage supplémentaire sur Google Drive. Il offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment une connexion VPN. Il s’agissait d’un très bon VPN de base, disponible sur Android et iPhone depuis des années. Cependant, la plupart des gens ne l’utilisaient pas, et Google fait maintenant ce qu’il fait le mieux : fermer le service.

Google a confirmé que le VPN Google One, qui était disponible dans l’application Google One et accessible à tous les utilisateurs payants, disparaîtrait pour de bon, l’application supprimant la fonctionnalité dans les prochains mois.

À l’heure où j’écris ces lignes, le VPN est toujours disponible, mais il est censé être supprimé à l’avenir. Une fois le VPN supprimé, les utilisateurs seront dirigés vers d’autres solutions. Plus qu’un VPN « traditionnel » vous permettant de choisir le pays à partir duquel vous souhaitez vous connecter, le VPN de Google était principalement axé sur la « sécurité » : il vous donnait une adresse IP du même pays que celui dans lequel vous vous trouviez, et aussi proche que possible de votre emplacement géographique, et il était censé renforcer votre sécurité en ligne en dissimulant votre adresse IP sur le Web.

La raison pour laquelle il disparaît ? Apparemment, c’est parce que personne ne l’utilisait. C’est du moins le raisonnement de Google. Sa suppression permettrait à l’entreprise de recentrer ses efforts sur d’autres fonctionnalités de Google One et d’en développer de nouvelles.

Ces nouvelles n’affectent pas non plus le VPN fourni avec les smartphones Pixel — celui-ci est séparé de l’application Google One et continuera d’être développé conformément à la promesse de Google de le faire fonctionner pendant au moins 5 ans. Cela n’affecte pas non plus le VPN proposé par le réseau mobile Google Fi.

VPN Google One va au « cimetière de Google »

L’avantage est que, si vous utilisiez le VPN de Google sur votre smartphone, vous avez probablement une raison de moins de payer pour Google One. Il existe cependant de nombreux services VPN alternatifs, et la plupart d’entre eux offrent davantage de fonctionnalités que le simple VPN proposé par Google.

VPN Google One est la dernière offre à être jetée dans le tristement célèbre « cimetière de Google », quelques semaines seulement après que le service de stockage dans le cloud Google One ait annoncé avoir atteint la barre des 100 millions d’abonnés.