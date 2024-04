ChatGPT se met à jour : Découvrez la nouvelle version de GPT-4 Turbo

ChatGPT vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour importante. Le 12 avril, OpenAI a annoncé que les utilisateurs premium de ChatGPT, c’est-à-dire ceux qui paient pour ChatGPT Plus, Team ou Enterprise, peuvent désormais profiter d’une version améliorée du modèle GPT-4 Turbo.

Le modèle mis à jour, appelé « gpt-4-turbo-2024-04-09 », présente plusieurs améliorations en matière d’écriture, de raisonnement, de mathématiques et de codage. Il dispose également d’une base de connaissances plus récente, puisqu’il est entraîné sur des données publiques disponibles jusqu’en décembre 2023. À titre de comparaison, la précédente édition de GPT-4 Turbo n’était entraînée que jusqu’en avril 2023.

OpenAI a ajouté dans un post sur X, anciennement Twitter, que lorsqu’il génère des réponses écrites, ChatGPT sera « plus direct, moins verbeux et utilisera un langage plus conversationnel ».

Si vous souhaitez l’essayer, lancez simplement ChatGPT si vous êtes un utilisateur payant et envoyez-lui quelques messages. Si vous êtes un utilisateur gratuit, vous devrez payer pour l’abonnement Plus, car l’ancien modèle est toujours basé sur le vieux modèle fiable GPT-3.5.

La mise à jour de ChatGPT intervient au cours d’un mois difficile pour OpenAI

Cette mise à jour de ChatGPT intervient après un mois tendu pour OpenAI. Alors que son modèle de génération de vidéos, Sora, a fait sensation en ligne, il a également fait l’objet d’accusations de violation du droit d’auteur après que Mira Murati, le directeur technique d’OpenAI, a déclaré qu’il ne savait pas si les données d’entraînement de Sora comprenaient du contenu provenant de YouTube, d’Instagram ou de Facebook.

Mais ces accusations sont loin d’être nouvelles. En fait, OpenAI a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires. Plus récemment, le New York Times a porté plainte contre l’entreprise pour violation des droits d’auteur. Espérons que ChatGPT 5 donnera lieu à moins de problèmes juridiques.